La torta fritta: ecco come si prepara

La torta fritta è tipica della zona di Parma e Cremona ma non solo; viene indicata con altri nomi come gnocco fritto, a Modena e Reggio Emilia, o crescentina, a Bologna. Si tratta di un piatto rinomato in tutta la cucina regionale emiliana che varia quindi da zona a zona. Ottima da consumare semplice, irresistibile in accompagnamento a salumi come prosciutto di parma o mortadella romagnola ed un bicchiere di lambrusco. Ecco come preparare la torta fritta parmigiana.

Ingredienti per 1 kg di farina

1 kg di farina 0 o 00

450 ml di latte fresco intero

30 gr di lievito fresco

sale

olio evo

olio per friggere

Procedimento

Iniziate scaldando il latte in un pentolino; dovete farlo intiepidire. Se risulta più caldo fatelo raffreddare un po’.

Quando sarà tiepido, versate in un bicchiere il lievito sbriciolato e 50 ml di latte. Sciogliete il lievito, aiutandovi con un cucchiaino.

In una ciotola versate la farina e, dopo avervi fatto un buco al centro, il latte rimasto e tre cucchiai di olio.

Mescolate bene gli ingredienti, usando una forchetta, dal centro verso l’esterno, un poco alla volta. Contemporaneamente unite anche il lievito che avrete fatto sciogliere precedentemente e continuate a mescolare con la forchetta.

Unite 3 prese di sale e non appena l’impasto comincerà a guadagnare struttura mettete da parte la forchetta ed iniziate a lavorarlo a mano. Per farlo stendetelo su un piano leggermente infarinato.

Quando il vostro impasto diventerà omogeneo ed elastico formate una palla e rimettetelo nella ciotola, coprendo con della pellicola alimentare.

Spostatelo in frigorifero e lasciatelo riposare per 3-4 ore.

Passato il tempo di riposo, tirate fuori la pasta dal frigo e rovesciatela nuovamente sul ripiano. Formate dei piccoli panetti tagliando in pezzi l’impasto con un tarocco.

Sfogliate i panetti con una macchina per la pasta. Dovrà avere uno spessore alto quindi impostatela su 1/2 cm.

Una volta sfogliati, stendeteli e ricavate con una rotella delle strisce larghe 7-8 cm.

In una padella dai bordi alti versate l’olio per friggere e quando raggiunge la temperatura (circa 170°) gettatevi le strisce di pasta. Quando inizieranno a gonfiare giratele e fatele dorare bene da entrabi i lati.

Una volta pronte mettetele a scolare su carta assorbente.

Servitele calde accompagnate da salumi e lambrusco.

Buon appetito!