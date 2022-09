Moussaka greca: la ricetta originale

La moussaka è una sorta di lasagna in cui strati di melanzane si alternano a strati di patate e ragù per poi essere ricoperti di besciamella. Si tratta di un piatto molto calorico, indicato quindi per dei pranzi importanti, magari con gli amici, ma nulla toglie che possiate prepararlo per passarvi uno sfizio la domenica! Ecco la ricetta per prepararlo come vuole la tradizione greca!

Ingredienti per 6-8 persone

2 melanzane abbastanza grandi

500 gr di macinato misto (vitello e maiale)

2 cipolle medie

3 patate medie

500 ml di besciamella

240 gr di passata di pomodoro

3-400 gr di formaggio grattuggiato misto (parmigiano e pecorino/ricotta salata) o del formaggio kefalotiri se lo trovate

1/2 bicchieri di vino bianco

olio evo

olio per friggere

sale

pepe

Procedimento

Iniziate pulendo le melanzane; rimuovete la parte superiore e con un pelapatate eliminate parte della buccia, non tutta. Cercate di creare un motivo a righe -> buccia/no bucia/buccia etc.

Tagliate le melanzane a fette spesse circa 1/2 cm e sistematele su uno scolapasta impilandole e salandole una ad una. Fatele riposare nel lavandino in modo tale da far buttar loro l’acqua vegetativa così da perdere il restrogusto amaro.

Nel frattempo preparate il ragù.

Tritate finemente le cipolle e versatele in una padella con 3-4 cucchiai di olio evo ben caldo. Fate soffriggere leggermente quindi aggiungete il macinato. Fate cuocere in modo omogeneo e mescolate con un cucchiaio di tanto in tanto. Aggiustate di sale e pepe.

Quando la carne sarà bella colorata potete versare il vino bianco e farlo sfumare, quindi, non appena si sarà asciugato, unite anche la passata di pomodoro e mescolate il tutto. Fate cuocere il ragù a fuoco lento, lasciandolo restringere.

Ora sciacquate le melanzane sotto abbondante acqua corrente e strizzatele delicatamente; asciugatele bene e friggetele in una padella con abbondante olio di semi per friggere.

Quando saranno pronte scolatete in un piatto con carta assorbente.

Adesso tocca alle patate.

Sciacquatele e pelatele, quindi tagliatele allo stesso modo delle melanzane, 1/2 cm, friggendole nello stesso olio di quest’ultime. Scolatele in un piatto con carta assorbente e fate raffredare.

Prendete dunque una pirofila di circa 20×30 cm e cominciate a creare gli strati della moussaka.

Partite dalle patate e create il fondo (non lasciate buchi scoperti, mi raccomando). Sopra le patate adagiate metà delle melanzane formando il primo strato; spolverate di abbondante formaggio grattuggiato e versate per ultimo il ragù.

Coprite con il secondo strato di melanzane e di nuovo abbondante formaggio grattuggiato. Ora finite versando un abbondante strato di besciamella e ancora formaggio grattuggiato a coprire.

Preriscaldate il forno a 180° e quando sarà caldo infornate. Lasciate cuocere pe 25-30 minuti; la superficie deve dorarsi e si dovrà creare una crosticina.

Quando pronta, tirate fuori la moussaka e lasciatela riposare fino a farla intiepidire prima di servirla.

Buon appetito!