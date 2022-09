Nessuno lo sa, ma ecco qual è la città più sicura di tutta Italia

Sentirsi sicuri e protetti è una delle cose fondamentali che ci aspettiamo di sentirci quando viviamo in città. Le città non sono piccoli paesi, ma grandi contenitori di molte persone, e la sicurezza sta al centro della scelta di trasferirsi o meno lì. Ma ci siamo mai chiesti quale siano le città d’Italia più sicure?

Le città più sicure

Passeggiare e uscire alla sera per una boccata d’aria dovrebbe fatto sempre in piena tranquillità, senza alcun tipo di timore. Sono tanti i giovani universitari e non, a popolare le città italiane per studi o lavoro, e anche loro, prima di scegliere la meta preferiscono conoscere le caratteristiche del luogo. Se è o meno un luogo sicuro, risulta essere una delle ricerche più gettonate sul web. L’importanza della sicurezza in città non è solo nelle ricerche degli studenti universitari, ma anche in quelle di tutti gli italiani che si devono trasferire per lavoro. La ricerca di una sicurezza nella palazzina in cui si vive, ma anche nel quartiere che si sceglie, tutto questo risulta essere estremamente importante per singoli e famiglie.

La classifica ufficiale del 2022

Dagli studi emersi, le città più sicure d’Italia sono molteplici. Fra queste vediamo:

Pesaro

Trento

Sondrio

Potenza

L’Aquila

Lodi

Cuneo

Treviso

Benevento

Pordenone

Oristano

Trento risulta essere la città più green d’Italia, il tutto viene confermato da un’indagine di Legambiente e Ambiente Italia su 105 città capoluogo di provincia. La bella Pesaro è circondata dai verdi colli di Ardizio e San Bartolo, ma si affaccia anche sul mare Adriatico. Molto conosciuta per la manifattura di meravigliose maioliche. Una curiosità sulla città dell’Aquila è sicuramente quella legata ai 99 castelli, ad ogni castello presente in città venne assegnata un’area su cui edificare il proprio rione. Un’ultima curiosità è sulla città di Benevento, la quale ospita molti spiritelli burloni, così viene detto. Infatti si narra che ospiti spiritelli burloni che regalano monete d’oro ai bambini.

Città Italiana dove si vive meglio

Secondo la classifica città italiane, Trieste è al primo posto per essere considerata la città dove si vive meglio nel 2022 e che garantisce una qualità di vita migliore rispetto alle altre città. Trieste è il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, una regione a statuto speciale, che si affaccia nella parte più settentrionale dell’Alto Adriatico. Tra la penisola italiana e l’Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia. Una città che ha una popolazione di 229.470 abitanti. Tra i fattori che hanno contribuito a posizionare Trieste al primo posto nella classifica delle città vi è la spesa sociale dei Comuni per 225 € pro capite, contro una media delle altre città di 43 € pro capite. Inoltre si è registrato un miglioramento rispetto ai dati del 2021 della qualità della vita dei cittadini triestini per quanto riguarda giustizia e sicurezza, demografica, cultura e tempo libero.