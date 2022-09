“Non bere questi succhi di mele!”: attenzione, ecco le marche da evitare assolutamente [LISTA]

Abbiamo spesso parlato di mele e frutta ed oggi andiamo a scoprire qualcosa di più sul succo di mela. Si tratta di una bevanda molto utilizzata in tutta Italia che però spesso può creare dei problemi al nostro organismo. Alcuni cibi infatti possono essere deleteri per la nostra buona alimentazione ma, a volte, potremmo anche non rendercene conto. Andiamo dunque a capire i motivi di questa problematica molto diffusa.

Tutto nasce da alcuni studi portati avanti in America dove sembra che all’interno del succo di mela possano nascondersi delle sostanze dannose per tutto il nostro organismo. Abbiamo già detto che tra i cibi, o meglio tra le bevande, più acquistate al supermercato vi siano i succhi di frutta ma bisogna sempre fare attenzione a quante e soprattutto come si bevono.

Spesso infatti vengono utilizzate per rinfrescare le nostre giornate o, magari, per dare alla nostra colazione un tocco in più di energia. Vi sono però alcuni effetti collaterali che possono inficiare sul nostro star bene. L’eccesso di zuccheri infatti potrebbe portarci a stare male e quindi apportare dei danni al nostro organismo.

Anche se i succhi di frutta fanno bene non si deve mai esagerare e quindi superare i limiti. Infatti bisogna sempre considerare la quantità di zuccheri che andiamo ad assumere durante tutta la giornata. Negli ultimi anni sono nate tantissime aziende che producono queste particolari bevande e proprio per questo motivo la concorrenza potrebbe far abbassare il livello energetico e nutrizionale.

“Non bere questi succhi di mele!”: attenzione, ecco cosa può accadere

Secondo quanto è stato portato avanti da alcuni studi sarebbero infatti state trovate addirittura delle sostanze dannose all’interno dei succhi di frutta. Sono stati messi in esame ben 33 marche diverse di succhi di mela e, soprattutto in quelle tedesche, sono state trovate tali problematiche.

All’interno della lista vi sono comunque anche delle aziende italiane. Il problema principale nasce da una presenza di etanolo e metanolo ma in primis si parte da una possibile aggiunta di pesticidi e tossine. Inoltre vi si possono trovare acidi volatili ma anche acido lattico.

Questo studio ha portato ad un vero e proprio controllo della qualità ed in due anni la situazione è nettamente peggiorata. Inoltre vi sono alcuni prodotti che sono contaminati da Mepiquat, ovvero un regolatore della crescita per le piante. Quest’ultimo sarebbe comunque vietato all’interno della frutticoltura europea e per questo motivo la sua presenza mette ancora di più in allarme i consumatori.

Lo studio si conclude sottolineando che i succhi di frutta peggiori sarebbero quelli prodotti con le mele polacche e per questo motivo vi consigliamo vivamente di controllare la provenienza del raccolto all’interno della vostra bevanda.