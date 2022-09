Quali sono le diverse tipologie di tulipani e cosa c’è da sapere su questi fiori

Una volta piantati, le diverse tipologie di tulipani richiedono poca manutenzione o cure particolari per mantenersi in salute. In effetti, sono uno dei bulbi più facili da coltivare e da esporre. Tuttavia, la loro reputazione di schizzinosi rende molti proprietari di case diffidenti nei confronti della loro coltivazione nei propri giardini.

Non sono esigenti; è solo che i tulipani preferiscono terreni sabbiosi con PH neutro e alti livelli di azoto. I tulipani sono una bellissima aggiunta a qualsiasi giardino, a patto che si scelgano le varietà giuste per il proprio clima. Iniziamo subito a pianificare dove piantare i tulipani, in modo da essere pronti quando il terreno si riscalda. Piantati in vaso o in giardino, assicuriamoci di scegliere la varietà giusta per il nostro clima.

Ti potrebbe interessare: Tutto sul pot pourri, un profumatore naturale che decora anche gli ambienti

Tutto sui tulipani

I tulipani sono bulbi che fioriscono in primavera e all’inizio dell’estate. Il fiore è solitamente rosso, giallo, arancione o rosa, anche se esistono molte varianti con fiori bianchi e viola. A differenza di altri bulbi, i tulipani sono influenzati dal clima. Vengono coltivati e raccolti in una stagione specifica. Per questo motivo, in molte parti del mondo vengono piantati in autunno.

I bulbi di tulipano sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni e molti sono davvero sorprendenti nella loro bellezza ornamentale. I fiori sono doppi e creano un effetto scenografico nel giardino.I tulipani crescono meglio in pieno sole e in un terreno sabbioso e argilloso, con un PH tra 5,5 e 6,5.

I tulipani amano abbondanti sostanze nutritive, ma non gradiscono troppo fertilizzante. Se utilizziamo un fertilizzante commerciale, seguiamo attentamente le istruzioni per l’applicazione. È inoltre necessario annaffiare regolarmente i tulipani, poiché amano i terreni umidi. Possono essere coltivati in vaso, a condizione che i vasi siano sufficientemente grandi per ospitare i bulbi. I vasi, inoltre, devono essere ben drenati, con terriccio o sabbia come substrato di coltivazione.

Non piantiamo i tulipani in aree con alti livelli di azoto: potrebbero crescere troppo e non fiorire. Le erbacce possono sottrarre ai tulipani sostanze nutritive e acqua, facendoli morire e tagliamo i fiori morti una volta terminato il periodo di fioritura.

Le varie tipologie di tulipani e come curare la pianta

I tulipani da un punto di vista di coltivazione sono suddivisi in gruppi. Mentre per quanto riguarda un punto di vista prettamente botanico esiste una sola specie di tulipano. La distinzione di gruppi è nata per caratterizzare meglio il tipo di coltivazione più adatta, l’apporto idrico più salutare nonché il il tipo di nutrimenti necessari.

In tale ottica, quindi, possiamo distinguere le seguenti tipologie di tulipani:

singoli e doppi precoci;

singoli e doppi tardivi;

nani, a giglio, a pappagallo e sfrangiati;

i Darwin e i Rembrandt;

la varietà trionfo, Greigii, Fosteriana, e Kaufmanniana;

i viridiflora.

Tutti i tulipani necessitano di alcune esigenze comuni, nonostante la differenziazione di varietà. L’acqua, in tal senso, è fondamentale per la salute delle piante. Innaffiamo allora regolarmente per garantire che il terreno rimanga umido e non si secchi. Ma dobbiamo fare attenzione a non esagerare per non provocare il marciume dei bulbi.