Siamo un “popolo di giocatori” in tutti i sensi, e questo appare decisamente evidente quando bisogna prendere in esame i purtroppo numerosi individui che sono “colti” da ludopatia ossia il disturbo legato al gioco d’azzardo, che può svilupparsi a seguito di qualsiasi forma di azione legata al mondo delle scommesse, dal gratta e vinci fino alle più tradizionali lotterie a premi o a estrazione, che generalmente costituiscono la tipologia di “gioco” che fa più gola agli italiani. Tipologie di gioco come il Superenalotto, invenzione che rappresenta la quasi naturale evoluzione del Lotto tradizionale e dell’Enalotto, risulta essere una delle forme di lotterie più remunerative per lo stato ma anche di quelle che portano moltissimi giocatori a tentare la fortuna.

Gioco popolare

Più volte il regolamento del Superenalotto è stato modificato fino ad assumere i connotati odierni. Si tratta di una forma di lotteria ad estrazione concepita sui numeri, che basilarmente è costituta sul concetto di numeri giocati e numeri estratti, quindi maggiori sono le corrispondenze e maggiore è la vincita potenziale.

Nel corso degli anni sono state aggiunte nuove modalità che permettono vincite alternative al tradizional 4, 5 e 6 (che rappresentano per forza di cose le probabilità più ardue da contrarre), come il Jolly, il Superstar ed il Quadrato Magico. Numeri alla mano, fare “6” al Superenalotto è quasi impossibile visto che la probabilità di “azzeccare” la combinazione di tutti e 6 i numeri è di 1 su 622.614.630. Questo rende il gioco in questione la tipologia di lotteria più difficile da vincere, ma questo non ha dissuaso le migliaia di giocate che ogni giorno vengono registrate.

Quanto vale il 6 al superenalotto oggi? Ecco la risposta. “Pazzesco”

Come ogni tipologia di lotteria ad estrazione, il “montepremi” tende ad accumularsi man mano che le questo importo sempre più elevato non viene vinto da qualcuno. Ad oggi risulta essere particolarmente “goloso” ma evidenzia anche la già citata rarità possibilità di vittoria.

Il montepremi oggi è di 270.300.000,00 euro.