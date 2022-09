Quercia: tutto quello che c’è da sapere su questo maestoso albero

Possiamo vedere la quercia praticamente ovunque: nei parchi, lungo le strade, nelle campagne e nei cortili. Le querce crescono sulla terra da migliaia di anni. Sono particolarmente comuni negli Stati Uniti, dove vive oltre il 90% di tutte le querce presenti sulla terra.

Questi alberi maestosi hanno caratteristiche simili sebbene esistano in diverse varietà. Le querce sono grandi alberi decidui che possono vivere più di 500 anni e raggiungere un’altezza di oltre 30 metri. Producono le ghiande, quelle piccole noci che crescono sui loro rami e sono uno dei cibi preferiti di uccelli e roditori come gli scoiattoli.

La quercia nella mitologia celtica era un elemento essenziale ed era l’emblema dei druidi, gli antichi protettori dei boschi e conservatori della sapienza celtica. Veneravano la pianta non solo per il suo aspetto colossale ma anche per la saggezza che ispirava e per la sua capacità di nutrire gli uomini, gli animali e la natura.

Che cos’è una quercia?

La quercia è un albero deciduo con foglie sempreverdi che appaiono a coppie opposte sui rami. Sono piante dalle grandi dimensioni, originarie delle zone temperate di tutto il mondo. Le loro caratteristiche principali sono date dalla forma delle foglie di tipo lobate, dalle ghiande e da un tipo di corteccia dura e resistente.

Le querce sono presenti in tutti i continenti, tranne che in Antartide dove per ovvie ragioni vivono pochissime varietà di piante. Esistono circa 800 specie di querce in tutto il mondo e circa il 90% di esse si trova negli Stati Uniti. Alcuni tipi di quercia sono la quercia rossa, la quercia bianca e la quercia nera. La quercia rossa è il tipo di quercia più comune negli Stati Uniti, mentre la varietà bianca è il tipo di pianta più comune negli Stati Uniti orientali. La quercia nera è il tipo di quercia più comune negli Stati Uniti occidentali.

La tipica pianta europea, la più diffusa sul nostro continente, nonché in Italia è la farnia. Si tratta di un tipo di albero appartenente alla famiglia delle Fagacee che presenta delle foglie di decidue, una crescita lenta sebbene possa raggiungere delle notevoli dimensioni.

Curiosità sulla pianta

Le querce sono un’importante fonte di cibo e di riparo per molti tipi di animali selvatici. Le ghiande sono un alimento fondamentale per gli scoiattoli e per alcuni tipi di uccelli. Per fortuna per loro, circa il 25% di tutti gli alberi del mondo sono querce e assicurano cibo in abbondanza per questo tipo di animali.

Un singolo albero può produrre fino a 100.000 ghiande all’anno, quindi sono naturalmente abbondanti. In effetti, una sola quercia può produrre un numero di ghiande sufficiente a piantare una foresta. Perché basta una sola ghianda per far crescere una quercia, sebbene debbano esserci le condizioni ottimali di crescita.

Possono vivere per centinaia di anni, il che le rende uno degli alberi più longevi. Si ritiene inoltre che molte piante siano antiche quanto gli stessi Stati Uniti. A rappresentarle in maniera inequivocabile sono le loro grandi e bellissime foglie con una forma talmente particolare da non assomigliare a nessun altro tipo di pianta.