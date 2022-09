Queste sono le donne più virtuose dello zodiaco. Le conosci?

Le virtù costituiscono delle “basi morali” che tendono a farci rispettare ed ammirare le persone che ne sono “dotate” naturalmente. Si tratta di disposizioni “positive”, atte a fare del bene ed a perseguire un’idea di benessere più o meno comune, ed anche se non tutti sono naturalmente dotati di virtù, esistono contesti che sicuramente privilegiano questi concetti. Tra le personalità virtuose molte fanno parte del mondo femminile. Secondo lo zodiaco sono soprattutto alcune le donne più virtuose di tutte. Le conosci?

Sagittario

La Sagittario è “controllata” da un forte sentimento di giustizia, che si evidenzia soprattutto in amore. Si tratta di una donna che è mossa da sentimenti ed intenzioni molto importanti, quasi impossibile che una di loro tenda a comportarsi in modo scorretto ed arrivista, si tratta di qualcosa di “alieno” per la Sagittario.

Vergine

Sono in molti a considerare la Vergine dotata di un carattere “particolare”, a tratti duro, a tratti molto “severo”, quasi austero. Se appare rigorosa è perchè è dotata di un’elevatura morale importante, che la porta a non “star zitta” a fronte di ingiustizie di ogni sorta, anzi risponde sempre “presente”.

Leone

E’ una buona dentro, in tutti i sensi, a volte appare fin troppo candida ed ingenua ma è dotata di buon cuore, altruismo e grande sensibilità. Non è solita farsi carico di pratiche che non la riguardano ma per “pigrizia” non per altro, in quanto è facile da coinvolgere in contesti particolarmente densi di umanità.