Questi paesi sono i più felici al mondo: ecco quali sono

Come ogni anno sono condotte delle ricerche e degli studi per valutare quale sia il paese più felice al mondo. Per misurare l’indice sono presi come riferimento fattori importanti. Fra questi il reddito pro capite, la sicurezza finanziaria, ma non solo. E’ anche valutato l’aspettativa di vita o la percezione degli intervistati di avere un adeguato sostegno sociale. Ma ti sei mai chiesto quali sono i paesi più felici? Vediamo lo studio e la classifica.

I criteri per la valutazione

Se gli studi passati hanno esaminato il livello di felicità basandosi sui legami di fiducia tra persone e istituzioni, i risultati, relativi all’anno 2021, tengono conto anche della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto il pianeta. I risultati dimostrano che le comunità con alti livelli di fiducia sono più felici e più resilienti anche di fronte alle crisi. Grande importanza ha anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, oltre alla fiducia sociale verso la comunità di appartenenza; ancora il benessere dei cittadini, il sostegno sociale, la libertà di poter prendere decisioni, la generosità della comunità. In questa valutazione vuole essere riconosciuta anche la necessità di un approccio più inclusivo che permetta a tutti il raggiungimento della felicità.

I risultati dello studio

La classifica del World Happiness Report del 2022, pubblicata ogni anno dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite, analizza la situazione di ben 150 nazioni nel mondo. In occasione del suo 10° anniversario, il report ha esaminato tutti i fattori che contribuiscono ad aumentare la felicità. Dopo due anni di pandemia, i ricercatori delle Nazioni Unite hanno rilevato che le persone hanno aumentato le attività di volontariato e sostegno sociale. Scopriamo però qual è la top 5 dei Paesi più felici al mondo 2022:

Finlandia Danimarca Islanda Svizzera Paesi Bassi.

Ancora una volta il Paese è la Finlandia per il quinto anno consecutivo il primato mondiale. I finlandesi sono quindi i cittadini più felici al mondo, nutrendo grande fiducia verso la propria comunità.

In che posto si trova l’Italia?

Anche quest’anno l’Italia non rientra nella top 20 dei Paesi più felici al mondo. Rispetto all’anno scorso però, quando aveva ottenuto il 25° posto, il Paese scivola di ben 6 posizioni e si classifica al 31° posto, prima del Kossovo. Anche l’Uruguay quest’anno è più felice dell’Italia. Non è così facile in realtà entrare nella top 20. Basti pensare che l’Italia negli ultimi 10 anni, da quando esiste la classifica, non è mai riuscita a rientrare nella top 20. Sicuramente a svantaggio di questa giocano fattori quali la corruzione, il tasso di occupazione, due tematiche molto sentite dalle nuove generazioni.