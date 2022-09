Sono le relazioni sociali, in particolar modo quelle più profonde e radicate a manifestare come siamo realmente in tutti casi e ancora più nello specifico generalmente sono le condizioni di crisi o comunque di “pressione” a manifestare il nostro vero io. Esistono persone infatti che anche in una situazione tranquilla riescono ad essere fastidiosi ed oppressivi per vari motivi, sia legati ad un concetto di volontarietà ma anche se non lo “fanno apposta”. Secondo lo zodiaco i segni oppressivi hanno la tendenza a manifestare questa indole soprattutto nelle condizioni di crisi.

Questi sono i segni oppressivi secondo lo zodiaco. Si tratta di…

Vergine

Tutto va bene con Vergine finchè non si trova in difficoltà. La cosa fastidiosa che rende Vergine un segno oppressivo è legata ad una volontà vera e propria di “puntare” qualcuno da infastidire quando è stressato ma anche quando è annoiato. E’ oppressivo in modo gratuito.

Leone

Diverso il modo di operare e comportarsi del Leone che tende ad essere abbastanza manipolatore nel modo di fare ed influente in modo un po’ troppo aggressivo anche quando la situazione non lo richiede affatto. La prerogativa del Leone è di ottenere quello che vuole in modi anche poco ortodossi e questo “spiega” in buona parte la sua opera di “fastidio”.

Cancro

Cancro è un oppressivo indiretto, ossia tende a manifestare questa tendenza in modo particolare quando non intende assumersi le proprie responsabilità. Cancro è un profilo che fa i capricci e che teende a “sentirsi meglio” quando diventa una fonte disturbo per qualcuno.