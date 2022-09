Questo trucco della nonna con sale e carta argentata serve a sgrassare: “wow”

Non tutti conoscono il trucco della nonna con sale e carta argentata per sgrassare e pulire l’argento. Il sale e la carta stagnola sono due prodotti di uso quotidiano che, combinati insieme, possono diventare il tuo più prezioso alleato in casa. Scopriamo insieme perché.

Sale e carta argentata: come usarli per sgrassare e pulire

Il sale e la carta argentata sono due prodotti che conserviamo in casa, perché di uso quotidiano. Guai a essere sprovvisti di sale o di carta alluminio! Il primo serve per insaporire le pietanze, mentre l’altra viene usata soprattutto per conservare gli alimenti. Le potenzialità di questi due prodotti non si fermano qui.

Ti potrebbe interessare: Se vuoi piantare delle erbe aromatiche, ecco le migliori della stagione

Il sale può servire anche per contrastare l’umidità in casa, la comparsa della muffa o per la cura del corpo. La carta argentata, invece, è così versatile che può allontanare i piccioni dal balcone, se appesa sulla ringhiera, o sgrassare le superfici di casa.

Insieme, sale e carta stagnola possono diventare strumenti utili nel caso si debba pulire l’argento e rimuovere la patina opaca causata dall’ossidazione. Quante volte ti sarà capito di accantonare un gioiello in argento, perché si è annerito e ha perso la sua originale brillantezza.

Sale e carta stagnola per pulire e fare brillare l’argento

Il sale e la carta argentata possono servire a sgrassare e pulire superfici e oggetti di casa. Se utilizzati insieme sono in grado di restituire l’antico splendore all’argenteria annerita. A lungo andare i gioielli e gli oggetti in argento si scuriscono per colpa dell’ossidzione.

Non disperare! Non sei costretto a sbarazzartene o a rivolgerti da un esperto. Grazie a un semplice trucco, potrai pulire e fare brillare l’argento, usando solo il sale e la carta stagnola. Così facendo i tuoi bijoux o l’argenteria torneranno luminosi come un tempo, risparmiando tempo, fatica e soldi.

Se vuoi pulire l’argento in modo naturale, avrai bisogno di alcuni ingredienti:

acqua calda

due fogli di carta argentata

due cucchiai di sale grosso

un cucchiaio di bicarbonato di sodio

Procedimento

In primo luogo, dovrai procurarti un recipiente abbastanza ampio e rivestirlo con i due fogli di carta stagnola. Poi, potrai adagiare sul fondo i gioielli in argento. Versa quindi al suo interno il sale, il bicarbonato di sodio e infine l’acqua calda fino a coprire del tutto gli oggetti.

Mescola con cura e fai agire la miscela per una mezz’ora abbondante. Una volta trascorso il tempo, dovrai sciacquare l’argento sotto il getto di acqua fredda e asciugarli con un panno morbido. I tuoi bijoux torneranno splendenti e luminosi come fossero nuovi!