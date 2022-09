La gioielleria è una delle celebrazioni più antiche e diffuse se parliamo di oggetti di valore. Difatti il termine gioielleria in senso generale si rifà a metalli preziosi e pietre preziose trasformate per produrre oggetti, generalmente di uso ordinario. I gioielli sono tra gli oggetti più antichi mai rinvenuti, poiché i primi oggetti di tale tipo erano formati da pietre e conchiglie regolari. Nelle culture europee, tale definizione si rifà a oggetti come bracciali, collane e corone.

Mentre in altre parti del mondo primeggiano orecchini e anelli. Sin dai tempi remoti, le civiltà hanno evoluto accessori e gioielli per motivi pratici, ma anche per mostrare l’evoluzione sociale. Difatti, i metalli preziosi come l’oro sono quasi sempre impiegati unicamente per realizzare gioielli, un processo rafforzato che fa lavorare i metalli preziosi fino ad ottenere un prodotto specifico. È essenzialmente impossibile calcolare i tipi di gioielli realizzati finora, così come la definizione del valore può essere realmente complicata, poiché parecchi di questi articoli comprendono vari tipi di metalli, pietre preziose e altri fattori.

Chi ha trovato questi gioielli si è arricchito: ecco quanto valgono

Quella che oggi rinominiamo “gioielleria moderna” ha nascita nel 18° secolo e diventò più arduo da definire nel corso dei decenni, specialmente nel 20° secolo, quando l’oro massiccio è stato in parte scomparso ed è stato sostituito da pietre più o meno preziose.

Per stimare una gemma bisogna valutare alcuni parametri, come ad esempio: se il gioiello è firmato, se presenta oro puro o rigenerato, se è parte di specifiche collezioni e se il processo di lavorazione risulta essere realizzato tramitemacchinari oppure a mano. Il valore di un caratteristico gioiello può agevolmente oltrepassare le centinaia di euro, specialmente se fa parte di una particolare collezione. È sempre una buona idea rivolgersi ad un gioielliere serio, magari non per arrestarsiall’inizio.

In assenza di feste e marchi vari, è appropriato stimare distintamente i metalli in base a valutazioni come oro o pietre preziose, mentre per i pezzi vintage la valutazione è normalmente piuttosto alta, come gioielli firmati nella prima metà del ‘900 orecchini e anelli, se in ottime condizioni, di solito il valore minimo è compreso tra 200-300 EUR. Ecco dunque come far a spere quanto valgono i vostri gioielli e quali sono i più pregiati.