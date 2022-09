Coltivare insalata in vaso, sul balcone o terrazzo di casa e in giardino, è veramente semplice. La lattuga primaverile matura velocemente portando un prodotto fresco in poco tempo. Già a marzo possono essere seminate in vasi e cassette con terriccio nuovo queste piantine di insalata. Molto rilevante da ricordare è che non si deve mai impiegare terriccio “riciclato” da passate coltivazioni, è consumato e può racchiudere spore di malattie fungine. Si può iniziare dalla semina, ma è molto più facile impiegare le piantine pronte, che si comperano in vaschette da 6-9 esemplari con le radici in un cubetto di substrato.

Come si semina l’insalata in vaso: guida pratica per la coltivazione

Al momento del trapianto, ciascun cubetto va sotterrato ma non del tutto, in modo da rimanere fuori dal terriccio il colletto ovvero il punto di incontro fra la base delle foglie e le radici. In una scatola lunga 40 cm e profonda 30 cm potete mettere fino a 4 piantine, in modo da possedere spazio a sufficienza per la loro crescita. L’insalata seminata in vaso va mantenuta in ambiente soleggiato, muovendole piante al riparo in caso di pioggia forte.

Le piantine non sopportano il gelo. Difatti in caso di gelate primaverili necessita muovere il vaso in una piccola serra o altro ambiente fresco, oppure rivestire i vasi con un telo di non-tessuto. Tale piantina predilige un clima temperato con una esposizione soleggiata, ma matura bene anche a basse temperature. La temperatura ideale per la crescita è tra i 15°C e i 20°C, con minima di 5°C. Le giovani piantine sono sensibili agli sbalzi climatici. Specialmente in primavera e autunno, se le notti sono fresche, è raccomandabile difenderlo con un velo di tessuto non tessuto.

Il consumo di acqua è alto, specialmente in estate, quando serve inevitabilmente bagnare ogni giorno, accertandosi però che il terriccio sia già quasi asciutto. Evitare di bagnare le foglie, per non appoggiare malattie fungine. Durante tutto il periodo vegetativo mettete assieme all’acqua per irrigazione una dose di concime liquido biologico ogni due settimane.

Ecco come seminare l’insalata in vaso o in un contenitore da poter collocare comodamente anche sul terrazzo. Se seguirete tutti i nostri consigli i risultati arriveranno presto.