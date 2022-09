Ecco come rendere la tua casa a prova di bambino: tutti gli accorgimenti

Puoi rendere la tua casa a prova di bambino, adottando alcuni accorgimenti efficaci. La nascita di un bambino è una gioia, ma ammettiamolo, quando inizia a sgambettare per casa arrivano i primi grattacapi. La tua abitazione può trasformarsi in un vero e proprio campo minato pieno di insidie e pericoli per il piccolo. Per questa ragione è indispensabile mettere la sicurezza al primo posto. Come fare, te lo spiegheremo nelle righe seguenti.

Come rendere la tua casa a prova di bambino

Se sei alla ricerca di dritte e suggerimenti per rendere la tua dimora a prova di bambino, ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe ti consiglieremo i principali accorgimenti da adottare, per evitare possibili incidenti domestici con i bimbi di casa.

Cancelletti per porte e scale

I cancelletti per porte e scale sono un modo efficace ed economico per tenere al sicuro il tuo bambino. Montare una barriera di fronte a un passaggio, che sia una scala o una stanza, protegge il piccolo dal rischio di eventuali cadute e ferite pericolose.

Al sicuro le prese di corrente elettrica

Sarà per l’aspetto evidente o perché si trovano ad altezza bambino, ma le prese elettriche sono un’attrattiva irrefrenabile per qualsiasi piccolo. Il modo migliore per mettere la tua casa in sicurezza, e perciò a prova di bimbo, sarà ricorrere a pratici copriprese.

Blocca i cassetti e le ante

La curiosità è innata nei bambini, si sa. Una volta che hanno cominciato a esplorare casa, chi li ferma più! Se vuoi evitare pericolosi inconvenienti, ti converrà installare degli utili blocca ante e cassetti che vietino al piccolo di sbirciare negli armadi.

paraspigoli per i mobili

Vuoi rendere la casa a prova di bambino? Non possono mancare i paraspigoli per i tavoli e i mobili. Così facendo il bimbo, alle prese con i primi passi e le prime esplorazioni, sarà protetto da eventuali cadute violente, urti o lesioni varie.

La serratura del water

Non sottovalutare il pericolo del bagno. Se monterai una serratura al water avrai la serenità che il bambino che non si faccia male, chiudendosi le manine o facendo scivolare alcuni giochi dentro. Il blocca wc è una soluzione che garantisce sicurezza e igiene al piccolo di casa.

Lontano dai prodotti pericolosi

Ricordati di chiudere a chiave gli armadietti contenenti medicine e detersivi per la casa. Se vuoi che la tua abitazione sia a prova di bimbo, dovrai tenere chiuso e lontano dalla sua portata ogni prodotto o farmaco pericoloso, che potrebbe nuocerlo, se ingerito.