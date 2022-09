L’idea dell’uomo forte ancora oggi divide i giudizi tra chi considera questa “idea” come ancora attuabile e rispettabile e chi invece la bolla come “desueta” e troppo anacronistica per essere portata avanti. E’ sicuramente vero che in molti contesti gli uomini sono quasi “costretti” a dimostrarsi rigorosi ed intransigenti in una parola, austeri, ossia poco portati alle attività secondarie considerabili quasi come “debolezze”, condizione che rappresenta uno standard non sempre raggiungibile. Ma alcuni uomini sono austeri “di default” manifestando una rettitudine e una moralità molto precisa e rigorosa. Quali sono?

Ecco gli uomini più austeri dello zodiaco! Impossibile “piegarli”

Vergine

L’uomo Vergine è un “duro” ma non in un senso stereotipato, piuttosto rispecchia l’idea della personalità forte e soprattutto coerente. Si lascia intimidire poco dalle problematiche di ogni sorta e si lascia distrarre raramente da agenti esterni, oltre a concedersi poche distrazioni.

Toro

E’ un tipo alla mano ma ha uno standard piuttosto rigido che viene evidenziato in tutti gli ambiti o quasi, difficilmente si adopera in modo troppo evidente o stravagante, segue generalmente ritmi comunicativi e di comportamento rigidi, quasi “militari”. Solo quando è realmente a proprio agio quest’uomo si “rilassa” un minimo.

Capricorno

Capricorno fa un po’ il gradasso, e non è così “rigoroso” come vuole apparire. Però segue sempre una sorta di “morale” non scritta ma molto definita e raramente “viene meno” in tal senso. Capricorno vive in questa sorta di personaggio che non è così diverso dal vero che lo fa apparire quasi come un sergente.