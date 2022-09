Voler avere successo nella vita, indifferentemente da cosa questo può significare nello specifico non è quasi mai semplice anche per le personalità più decise e dotate di talento, ma sono anche altri gli elementi ed in fattori che possono rendere la nostra scalata verso i nostri obiettivi più complicata. Il problema non sembra porsi per chi è, in genere in modo poco lusinghiero, consideabile arrivista. Il termine definisce qualcuno che agisce e ragiona in funzione esclusiva dei propri obiettivi senza considerare eventuali problematiche che può causare, ed anche tra le donne secondo lo zodiaco alcune sono considerabili arriviste, che non badano a utilizzare anche metodi e strategie poco ortodosse per avere la meglio sulle proprie ragioni.

Ecco le 3 donne arriviste secondo lo zodiaco. Attenzione!

Scorpione

La Scorpione riesce ad ingannare tutti perchè se da una parte da l’idea di non essere egoista, niente può frapporsi tra lei e le cose che la separano dal successo, che sia questo professionale, lavorativo, personale o sentimentale. E’ brava a non farlo capire ma fondamentalmente la Scorpione bada principalmente alla propria realizzazione personale.

Capricorno

Non dovrebbe stupire trovare la Capricorno in lista in quanto è conosciuta per essere una personalità piuttosto concentrata sui propri obiettivi. Rientrano in questo segni le donne conosciute per essere “in carriera”, definizione oramai desueta ma che rende ancora bene l’idea di quanto siano orientate ad ottenere successi.

Bilancia

Tutto deve esistere in funzione di un obiettivo, che per la Bilancia è generalmente la realizzazione della propria vita. Quindi anche le persone sono in primis dei “mezzi” o comunque non devon costituire un impedimento per la Bilancia.