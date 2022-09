Molti sono legati ad un contesto romantico in quanto associato al mondo femminile, per una serie di motivazioni anche piuttosto antiche vedono in particolare le donne “desiderose”, ad esempio nel contesto delle relazioni, ambire a qualcosa di romantico e passionale, ma anche delicato. Il concetto di romanticismo “primordiale”, diverso da quello attuale come concetto, che è legato a qualcosa di sentimentale, appassionato, languido o sognante, ma anche per la legge dei grandi numeri non tutte le donne sono romantiche. Ecco quali sono le meno romantiche secondo lo zodiaco.

Ecco le donne meno romantiche in assoluto! Le conosci?

Vergine

E’ una donna concreta, forte, affidabile e vigorosa, ed anche se è piuttosto passionale, non è tipa da smancerie, anzi preferisce sempre adottare un comportamento non freddo ma “maturo” e concreto. Non significa che non appreezzi le attenzioni, semplicemente “va al sodo” e non ama i preamboli eccessivi, e mai farla sentire in una posizione dominata, cosa che rappresenta una sorta di affronto per la Vergine.

Leone

Con Leone bisogna parlare chiaro e far capire da subito le proprie intenzioni perchè ama gli “infiocchettamenti” ma si considera una donna convinta e che non necessita di sentirsi corteggiata “a vuoto”. Ok le romanticherie però senza esagerare troppo!

Capricorno

Donna emancipata, sicura, e matura, quasi sempre è legata ad un concetto di grande indipendenza e sicurezza, quindi ama prendere il controllo a larghi tratti della relazione sentimentale di turno. E’ passionale ma guai a considerarla una romantica “passiva”, potrebbe prendersela non poco quasi come se fosse una sfida.