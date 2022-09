L’equilibrio è essenziale in qualsiasi relazione, soprattutto quelle sentimentali anche se concretamente è difficile ambire ad un equilibrio totale, in quanto è parte della specie umana tendere sempree a squilibrare un qualsiasi rapporto umano. Se il contesto è ricco di personalità femminili molto “forti”, esistono quasi logicamente anche delle donne che purtroppo tendono ad essere generalmente abbastanza sottomesse, e subire quindi quasi ogni decisione del partner, ma anche di colleghi e conoscenti. SEcondo lo zodiaco questa poco lusinghiera prerogativa “esce fuori” soprattutto per alcuni segni zodiacali, ecco quali sono le donne più sottomesse.

Ecco le donne sottomesse secondo lo zodiaco. Le conosci?

Toro

E’ una donna forte ma “mostra il fianco” in quanto ha paura dei cambiamenti, in quanto questi eventi la rendono insicura e assolutamente poco lucida nel comportamento. Toro quindi delega quasi naturalmente le responsabilità a qualcun altro quando non comprende il contesto ma in molti casi questo le fa perdere autorità.

Cancro

La donna Cancro si fida tanto, troppo in molti casi, anche delle persone sbagliate. E’ una donna fiduciosa e positiva in tutti i casi, spesso purtroppo “paga” questa forma di “bontà” perchè anche la personalità più disponibile e buona, se lasciata agire senza limitazioni, tende a prendere un tipo di sopravvento.

Leone

Leone è una donna solo apparentement autoritaria e in controllo della propria relazione ma che “mostra il fianco” quando viene messa davanti ai propri difetti. Non è in grado di controbattere non essendo portata al confronto. Quindi per metterla in difficoltà basta tenerla “sulle spine” il dovuto.