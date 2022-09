Il tran tran quotidiano è come una sorta di test continuo per la nostra tenuta mentale e non tutti rispondono “bene” a questa continua forma di sollecitazione dei nervi che è solita accompagnare un gran numero di persone a cadenza regolare. Lavoro, famiglia, ma anche i semplici gesti e obblighi quotidiani tendonoo a sviluppare una vita freneticaa ma alcune personalità mantengono uno stile di vita sempre portato alla frenesia anche quando “non necessario”. Anche tra gli uomini è possibile trovarne alcuni che sono mediamente frenetici, secondo lo zodiaco.

Gli uomini più frenetici di tuttoo lo zodiaco sono…

Capricorno

Non è slegato al concetto di stress, ma tende a sviluppare una forma di sovrastimazione delle proprie capacità, che prontamente non può rispettare, quindi nel caso del Capricorno l’essere frenetico e mai realmente rilassato in apprenza definisce una sorta di reazione logica, che però lo porta spesso a prendersela con gli altri.

Gemelli

Quasi tutte le preoccupazioni anche gravi, così come le cose che si sovrappongono sembrano non sortire effetti reali sulla psiche dell’uomo Gemelli, direbbero alcuni perchè di “base” è già “incasinato” di suo. Un po’ è vero, ma Gemelli ha i propri modi per fuggire dallo stress pur restando frenetico anche quando è calmo.

Scorpione

La frenesia dello Scorpione è perenne ma riesce ad essere ben mascherata e spostata in particolari ritagli della propria giornata, dove soventemeente si sfoga. L’uomo Scorpione trova paradossalmente stimoli nel vivere sempre a 100 all’ora, e una volta che si è abituato non potrebbe facilmente adattarsi ad uno stile di vita più calmo.