Individua e allontana le persone che non ti meritano: ecco come fare

Come recita il titolo, allontana le persone che non ti meritano ma prima di fare questo dovrai essere in grado di individuarle. Avete presente quel momento in cui incontrate una persona e tutto vi sembra giusto? Vi sentite a vostro agio, ridete facilmente e condividete lo stesso senso dell’umorismo. Tutto scatta. È come se non ne aveste mai abbastanza l’uno dell’altro.

Quando si tratta di incontri con le persone, tutti abbiamo la nostra parte di brutte esperienze tanto che molti di noi potrebbero aver rinunciato del tutto agli appuntamenti. Ci sarà sempre qualcuno là fuori che non vi riterrà all’altezza: questo non è un indicatore che c’è qualcosa di sbagliato in voi, ma piuttosto un segno che questa persona non vale il vostro tempo.

Tutti commettono errori e hanno i loro difetti, ma se una persona presenta la maggior parte di questi segnali, è segno che non merita il vostro tempo e i vostri sforzi. Meritate di stare con qualcuno che vi rispetti. Il modo migliore per trovare queste persone è mantenersi aperti e assicurarsi di non chiudere il proprio cuore a potenziali persone che meritano il vostro amore e la vostra attenzione.

Allontana le persone che si comportano in questo modo

Se qualcuno non rispetta i vostri tempi e limiti, è un chiaro segno che non vi apprezza come persona. Cerca costantemente di rimandare il vostro primo appuntamento o di farvi pressione per farvi fare cose che non siete a vostro agio? Questa persona non dà valore al vostro comfort e alla vostra sicurezza. Anche se non rispetta il vostro bisogno di privacy, dimostra di non rispettare le vostre decisioni e i vostri limiti. Questo è un chiaro segno che questa persona non vi rispetta come persona, quindi è meglio evitarla.

Una persona bisognosa, che ha costantemente bisogno di essere rassicurata sui vostri sentimenti, non merita il vostro tempo. Il fatto di aver paura di perdervi o ripetere continuamente che non sono abbastanza per voi, dimostrano di non rispettare le vostre capacità decisionali. Inoltre, è un chiaro segno di insicurezza e questo può minare il rapporto.

Questo discorso vale anche se la persona non è trasparente nelle sue intenzioni. Le persone che non sono trasparenti vi nascondono parti di sé o hanno paura di condividere il loro vero io con voi. Meritate di stare con qualcuno che sia abbastanza sicuro di sé da essere trasparente su chi è e quali sono le sue intenzioni, in modo da poter decidere se proseguire con l’amicizia o con la relazione.

Se una persona mostra segni di disonestà, come fare promesse che non mantiene o trovare scuse per il suo comportamento, non è trasparente nelle sue intenzioni. Deve anche voler raccontare prima o poi le sue esperienze passate a meno che non siano talmente dolorose da non poterle raccontare a viso aperto. Una persona vi mente? Non vale il vostro tempo. Meritate di stare con qualcuno che sia onesto con voi e che vi rispetti come persona, non che racconti frottole o si inventi scuse per non incontrarvi.