ISEE sta per indicatore della situazione economica equivalente, che è un diffuso strumento dello stato messo a disposizione per la cittadinanza ma che è assolutamente indispensabile per comprendere la situazione economica generica di uno specifico nucleo familiare. L’ISEE è stato modificato più volte nel corso degli anni, ed ha raggiunto l’attuale funzione “aggiornata” nel 2016, al momento risulta essere uno degli strumenti più utilizzati da parte dei cittadini per usufruire di moltissime forme di bonus e altri ammortizzatori sociali, destinati quasi sempre alle categorie sotto un livello di reddito. Infatti l’ISEE tiene conto, attraverso un calcolo complesso, dei vari redditi e di tutti i patrimoni, sia mobiliari che immobiliari che sono detenuti dai membri dei nucleo familiare.

ISEE, come posso calcolarla in modo veloce? Ecco la guida completa

Tecnicamente per ottenere il calcolo dell’ISEE è necessario che ogni membro del nucleo familiare presenti tutte le informazioni legate a redditi, entrate, uscite, ma anche quelle legate a pensione e stipendi, come estratti conto bancari e di carte prepagate, bancomat. La richiesta passa attraverso la DSU, ossia la Dichiarazione Sostitutiva Unica, che sostanzialmente funge da “tramite” per ottenere il calcolo finale.

L’Isee è ricavato dal rapporto tra l’Ise= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare, che sommato al parametro ottenuto dalla scala di equivalenza in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

La scala di equivalenza è composta dal seguente schema:

1 per un componente del nucleo familiare;

1,57 per due componenti del nucleo familiare;

2,04 per tre componenti del nucleo familiare;

2,46 per quattro componenti del nucleo familiare;

2,85 per cinque componenti del nucleo familiare.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni:

0,2 per nuclei familiari con tre figli

0,35 per quattro figli;

0,5 in caso di almeno cinque figli;

0,2 per nuclei familiari con figli minorenni e per nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni;

0,3 per nuclei familiari con almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o il singolo genitore hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi;

0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Il portale dell’INPS mette a disposizione uno strumento che permette di calcolare preventivamente il valore finale dell’ISEE, attraverso questo indirizzo ed è possibile anche utilizzare l’ISEE Precompilato.