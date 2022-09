Oroscopo domani Paolo Fox, 15 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox giovedì 15 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 settembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a recuperare una migliore forma fisica. Corri tanto, sei sempre d’aiuto a tutti, ma certe volte per stare dietro tutto, tendi a trascurare un po’ il tuo fisico. Nulla osta, però, ai grandi progetti di lavoro, ai rinnovi, agli affari. Tutto ciò che parte adesso è baciato da Giove ancora nel segno. Anche le situazioni che si avvieranno con qualche difficoltà, poi si svilupperanno al meglio.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani avrai una bella forza interiore. Da tempo hai cominciato una profonda trasformazione silenziosa. Tu stesso ha iniziato a pensare ad altre mete da raggiungere. E questi cambiamenti ti hanno portato nuove amicizie, nuovi amori. Quello che un tempo contava per te, adesso potrebbe non avere più un valore. Venere attiva porta l’amore in primo piano e ti offre una buona capacità di azione.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai Marte nel segno, Mercurio in ottimo aspetto: non ti mancherà una grande capacità creativa, la voglia di rinnovare i progetti. L’amore, purtroppo, rimane il tuo cruccio. Potrebbe dipendere da un allontanamento emotivo o fisico, problemi che riguardano la famiglia. Cerca di avere prudenza. I nuovi rapporti andranno protetti.

Oroscopo domani: Cancro

Più si avvicina il 2023 e meglio sarà la tua vita. Dalla primavera passata tu hai iniziato una revisione della tua vita, forse hai dovuto superare un momento di stallo. Tutto ciò che hai cominciato a fare di recente non ti sta offrendo grandi garanzie. È un periodo sperimentale. Non dovresti chiuderti a riccio in amore, ma parlare, confrontarti con calma. Domencia sarà la giornata ideale per farlo.