L’invenzione del francobollo, tecnicamente una forma di emissione regolarizzata da un singolo stato e sviluppata per conto del servizio postale, ha avuto un enorme impatto sul sistema delle comunicazioni legate alla corrispondenza, in quanto con il francobollo è stato concepito il concetto di affrancatura che ha ottimizzato in modo importante il servizio postale, in quanto l’affrancatura sostanzialmente costituisce una forma di “tassa pagata” in anticipo dal mittente, quindi non costringe il destinatario a spendere nulla. Quasi immediatamente il francobollo è divenuto un ambito oggetto da collezione, nonchè uno degli oggetti più legati all’ambito delle collezioni, esistendo in tantissime varianti e tipologie.

Qual è il francobollo che vale €2000? Ecco la risposta: FOTO

Il francobollo è “nato” intorno alla metà del 19° secolo, a seguito di una importante riforma postale sviuppata dal funzionario britannico Rowland Hill che introdusse – primo al mondo – l’uso di una marca con cui affrancare la posta come prova del pagamento, che l’anno successivo diventò effettivamente il primo francobollo del mondo, il famoso Penny Black.

Il Penny Black per forza di cose ha avuto un ruolo di grande rilevanza per tutto il contesto filatelico, ed evidenzia diverse caratteristiche che hanno poi condizionato le emissioni successive in quanto l’emissione che reca il profilo della Regina Vittoria non presenta alcuna forma di dentellatura (il contorno è liscio), ideazione che fu introdotta solo successivamente, rendendo più semplice staccare i vari francobolli dal foglio principale. Manca anche il paese di provenienza, che quasi subito fu introdotto come “abitudine” su tutte le emissioni di questo tipo.

Questa emissione ha avuto una “vita” comunque breve, visto che fu dismesso dopo poco più di un anno.

Il Penny Black ha avuto una diffusione non così elevata ma non è tra i francobolli più rari, quindi non raggiunge quotazioni “fuori di testa” come per altre emissioni, ma l’importanza storica è sicuramente rilevante ed un esemplare in eccellenti condizioni vale comunque intorno ai 2000 euro al giorno d’oggi.