Qual è la città più allegra d’Italia? Ecco cosa è stato scoperto

In Italia ci sono delle città che vengono definite essere le più felici di tutto il paese. Ogni anno Legambiente stila la classifica delle 5 città d’Italia in cui si vive meglio. Questa classifica viene stipulata in base alla qualità dell’aria, gestione delle acque e dei rifiuti, energia, mobilità e trasporto pubblico. Ma quali sono queste città?

Macerata

Macerata è la provincia marchigiana che più si prende cura dell’ambiente e dei cittadini. La qualità dell’aria è molto buona grazie alla bassa concentrazione di polveri sottili, le perdite nella rete idrica bassissime, ed un’ottima percentuale della raccolta rifiuti. Una delle uniche città fra le più belle al di sotto del fiume Po. Bisogna però ancora migliorare sulle quantità di auto circolanti e i pochi metri quadrati di aree pedonali.

Bolzano

Bolzano è l’unica città italiana in cui solo il 30% degli spostamenti sono effettuati con mezzi privati a motore. Grandi passi in avanti per il livello di polveri sottili, ciò dimostra che con l’impegno di può ottenere tanto, e tanto ancora si può fare. Ottima è la percentuale della raccolta rifiuti e le perdite nella rete idrica. La città è sicuramente una delle migliori sulla via ecologica!

Belluno

Belluno raggiunge la terza posizione grazie a tre indici riguardanti l’inquinamento atmosferico, per i quali poche altre città hanno fatto meglio. Basso è il livello di polveri sottili, ottima la percentuale della raccolta dei rifiuti urbani e molto buono anche il trasporto pubblico. Per la bellissima cittadina alpina rimane ancora da migliorare l’elevato tasso di motorizzazione.

Trento

Trento è una delle città che ha delle basse medie per le polveri sottili. La città è riuscita a dimezzare la quantità di acqua dispersa nella propria rete idrica rispetto all’anno precedente. Inoltre, è riuscita ad aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati. Non meno importante è l’ottimo risultato sul trasporto pubblico, sempre più passeggeri infatti approfittano del servizio facendo balzare la città al secondo posto della classifica. Ancora da migliorare gli alti valori di biossido di azoto e lo scarso spazio destinato ai pedoni.

Verbania: la città più felice d’Italia

Prima fra tutte è la città piemontese di Verbania. Qui risultano essere molto buoni i dati relativi all’inquinamento atmosferico, sia per le polveri sottili sia per il biossido di azoto, che le fa guadagnare punti. La raccolta dei rifiuti differenziati è ottima e di qualità. Ottiene un buon livello anche per le infrastrutture riguardanti la ciclabilità e per le aree riservate ai pedoni. Unica pecca è il dato bassissimo dell’offerta di trasporto pubblico.