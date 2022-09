Quali piante grasse si possono coltivare in acqua? Ecco la lista

Alcune piante grasse possono essere coltivate in acqua. Si crede che piante grasse e acqua non siano un connubio vincente. Ti sorprenderà scoprire che ci sono in natura diverse succulente e cactus in grado di crescere bene dentro l’acqua e sviluppare radici acquatiche in ammollo. Vuoi saperne di più? Ecco la lista delle piante grasse che puoi coltivare in idrocoltura.

Ecco la lista delle piante grasse che puoi coltivare in acqua

Non lasciarti ingannare dalla credenza che tutte le succulente abbiano bisogno di poca acqua, per crescere sane. Esistono piante grasse che possono essere coltivate e perfino riprodotte in acqua. Si chiama idrocoltura ed è la coltivazione delle piante dentro l’acqua. Ti basterà immergere le talee dentro l’acqua per moltiplicare le succulente.

Potrai optare per la riproduzione della talea in acqua affinché sviluppi un solido apparato radicale. Oppure adottare la coltivazione idroponica. In questo modo, dovrai rimuovere la terra dalle radici della pianta grassa e metterla in ammollo nell’acqua.

Quali piante grasse puoi coltivare in acqua?

Prima di elencare la lista delle più diffuse piante grasse da coltivare in acqua, dovresti conoscere i vantaggi dell’idrocoltura.

Richiede una manutenzione molto semplice, perfetta per chi ha poco tempo o è negato con il giardinaggio.

Una soluzione di design molto accattivante che aggiunge personalità a una stanza della casa.

Le piante grasse sono più protette dalle aggressioni dei parassiti o dal rischio di marcire.

Hanno una crescita più veloce.

Sedum rubrotinctum

Graziosa pianta grassa di piccole dimensioni ha foglie tondeggianti di colore verde con punte rosa, se esposto al sole. Potrai moltiplicarlo dentro in un bicchiere pieno d’acqua, facendo sviluppare le sue radici. Cresce bene se avrà molta luce.

Cactus

Anche il cactus, la pianta grassa per eccellenza, può essere coltivato in acqua. Per farlo, dovrai ripulire attentamente le sue radici dalla terra e metterle in ammollo in un bicchiere o in un barattolo trasparente d’acqua. Ricordati di cambiare l’acqua, quando diventa sporca.

Crassula

Anche la crassula è una pianta grassa sempreverde adatta all’idrocoltura. Se hai in mente di propagarla, dovrai munirti di un vasetto pieno d’acqua e immergerne un frammento. In poco tempo svilupperà le radici e potrai piantarla in un recipiente con terriccio, il suo habitat ideale.

Haworthia

Ecco una pianta grassa, simile all’aloe, molto bella da vedere e perfetta per essere coltivata in acqua. Volendo, potrai riprodurla in ammollo. La pianta svilupperà nuove radici sane e vigorose. Sarà sufficiente recidere un gambo, lasciarlo cicatrizzare due giorni e poi immergerlo nell’acqua.

Graptopetalum

Se ami le piante grasse dalla forma a rosetta, questa fa al caso tuo. Anche le graptopetalum possono essere propagate e coltivate dentro l’acqua. Dovrai tagliare una propagazione e metterla in ammollo in un recipiente trasparente pieno d’acqua pulita.