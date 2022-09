Rispetto ad un decennio fa, che ha visto di fatto l’ingresso delle criptovalute nella finanza moderna, il funzionamento d Bitcoin e di tutte le altre valute crypto appare decisamente più comprensibile ed oggi il decorso, la crescita ma anche i continui “sali-scendi” rendono le valute basate su crittografia qualcosa di accomunabile per certi versi ai titoli in borsa ma solo in parte in quanto fanno parte concettualmente di una categoria di risorse che non è legato ad una dinamica di controllo centrale. In sostanza, nessuna banca, stato o governo può influenzare direttamente il valore delle crypto che funzionano su un sistema decentralizzato, ecco perchè tecnicamente non sono valute vere e proprie.

Funzionamento

Bitcoin, in particolar modo con la diffusione di questa risorsa, ha evidenziato questa caratteristica in particolar modo negli ultimi anni, in quanto, come tutte le altre criptovalute risulta essere per forza di cose molto variabile nel valore che è determinato solo dalla richiesta, quindi acquisto effettivo dei token relativi, che nel caso di Bitcoin sono i BTC, le “ricompense” per l’opera di mining, il processo fondamentale per sviluppare quella che viene definita la “moneta” in se.

Quanto vale oggi il Bitcoin? Ecco la risposta. “Non ci crederai”

La volatilità ha contraddistinto il mercato delle crypto, di cui Bitcoin continua ad essere la valuta crypto che simboleggia un po’ l’intera categoria, da tempo in difficoltà a partire dalla seconda metà del 2021. Bitcoin infatti è in forte calo dal punto di vista del valore, e non riesce “schiodarsi” da una quota di 20-21 mila dollari per singolo BTC, dopo i fasti che hanno visto sfiorare i 70 mila circa un anno fa. Si tratta comunque di una valutazione in forte crescita rispetto agli ultimi anni, ricordando che nel 2013 per la prima volta Bitcoin ha superato la soglia di valore di 1000 dollari.

In gergo sono le “whale” (balene) ossia i grossi investitori a modificare il valore di Bitcoin in modo sostanziale, con acquisti molto importanti, che potranno eventualmente determinare un nuovo “picco”.