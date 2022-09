Moltissime varietà di piante che sembrano “esotiche” o che comunque non fanno parte apparentemente della tradizione italiana, ma non è proprio così per la salvia, una piccola pianta perenne erbacea aromatica già molto conosciuta dagli antichi per le considerevoli proprietà officinali e mediche, e che recentemente sembra essere stata riscoperta da molti, al punto che viene considerata una delle più conosciute “piante della salute”.

Salvia: proprietà e benefici, trucchi per coltivarla

Si tratta di una pianta sempreverde appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, diffuso in tutta l’area del Mediterraneo e nelle regioni dei Balcani, quindi naturalmente conosciuta in tutta l’area Europea, è utilizzata sotto varie forme da secoli, in particolar modo a partire dal medioevo come rimedio medicamentoso ma anche legato al contesto culinario. Infatti contiene vari componenti attivi che riescono a renderla utile in molte situazioni come acidi fenolici, diterpeni,triterpeni e flavonoidi.

Secondo la medicina popolare antica come quella cinese è una delle erbe aromatiche maggiormente rispettate in ambito officinale, in quanto l’utilizzo viene ancora consigliato per lenire infezioni della cute e dell’apparato digestivo, gonorrea ed emorroidi.

E’ anche utile come disinfettante per le ferite, ma anche per un utilizzo più “pratico” ad esempio effetto sbiancante per i denti e rinfrescantee per l’alito.

Consigliabile da coltivare e facilissima da mantenere, si adatta a quasi ogni contesto che non sia troppo “estremo”, e il metodo di moltiplicazione più utile risulta essere quello per talea: è sufficientee estrarre un rametto da una pianta già cresciuta, effettuando un taglio taglio obliquo e che la talea sia lunga almeno 3 centimetri.

Il ramo ottenuto andrà piantato in un vaso, innaffiandola abbastanza spesso così da mantenere il terreno sempre umido, mantenendola in una zona luminosa ma non sotto il sole diretto. Dopo 3-4 settimane la talea avrà radicato e potrà essere rinvasata e risistemata in una locazione più adatta.