In Italia continuano ad essere estremamente popolari le lotterie ad estrazione, che nel contesto del “gioco” regolarizzato (ma comunque tecnicamente considerato “d’azzardo”) fa parte del contesto assolutamente remunerativo per lo stato che da decenni ottiene una cospicua fetta di guadagni sotto forma di tasse dagli importi giocati. Il popolo italiano è da sempre legato al concetto di scommessa e “gioco” e anche se spiccano oramai quelle sportive, le tradizinali come Lotto e Superenalotto sono sempre molto ambite anche perchè il montepremi è sempre più importante dal punto di vista economico, quindi anche solo l’idea di fare “6” al Superenalotto è a dir poco allettante.

Funzionamento e probabilità

Tuttavia numeri alla mano, l’eventualità di poter ambire ad indovinare l’intera sequela di numeri è così complicata in termini di rarità e probabilità da rendere il Superenalotto il sistema di lotterie con percentuali più basse di vincita tra quelli presenti sull’intero panorama nazionale.

Anche per questo il montepremi è sempre più alto per un gioco che dopo essere stato sviluppato come “erede” del vecchio Enalotto non sembra conoscere crisi, anche a causa delle numerose novità che hanno reso teoricamente più allettante poter vincere qualcosa con il tradizionale sistema del Superenalotto, che infatti da diverso tempo garantisce una possibilità di vittoria anche a chi non conquista il 6.

6 al Superenalotto, quando è stato fatto l’ultima volta? “Pazzesco”

Da oltre 15 anni oltre al 6, ossia il completo set di numeri “indovinati” è anche possibile vincere somme cospicue, attraverso il 5 ed il 5+1 ossia con la presenza del numero jolly.

Indovinare il 6 risulta essere sempre difficile infatti L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), per un totale di esattamente 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

La probabilità come accennato è infatti molto ridotta, pari a 1 su 622.614.630, fattore che non ha comunque scoraggiato i numererossisimi “giocatori”.