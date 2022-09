Il contesto attuale è indiscutibilmente al centro di diverse tematiche e problematiche decisamente difficili da affrontare non solo per il contesto italiano ma in generale quello che riguarda il mondo occidentale, e quanto accaduto in Ucraina negli ultimi mesi rappresenta solo l’ultimo step che ha peggiorato la situazione, già “falcidata” da tantissimi fattori che hanno ad esempio aumentato i prezzi dei beni, aumentando nel contempo l’inflazione, che è la progressiva perdita del potere d’acquisto. Questo ha portato i governi nazionali ma anche un’entità sovra nazionale come l’Unione Europea a prodigarsi con strategie a medio e lungo termine, ed in questo contesto anche un fattore come il cambio euro sterlina, il principale “tasso di cambio” utilizzato nel continente europeo, sta manifestando le difficoltà delle due entità che utilizzano le due valute.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio euro sterlina sostanzialmente è un rapporto di forza dell’euro nei confronti della valuta britannica, ha costituiscee qualcosa di estremamente importante anche per l’entità nazionale del Regno Unito. Come ogni forma di tasso di cambio infatti questo rappresenta un valore che indica il rapporto di differenza tra le due valute. Se il valore si riduce, questo indica una maggiore “forza” e potere d’acquisto della sterlina nei confronti della valuta comunitaria, se aumenta è l’euro a diventare più potente, dettaglio che permette ai paesi dell’Eurozona di “spendere di meno” nell’acquisto dei prodotti del Regno Unito, ad esempio.

Cambio euro Sterlina: pazzesco, ecco il dato ufficiale di oggi

Il tasso di cambio euro sterlina evidenzia anche la situazione politica, economica e sociale. Se l’Unione Europea palesa queste difficoltà da tempo, soprattutto l’inflazione, il Regno Unito sta manifestando la cosiddetta stagflazione, una “parola macedonia” che ha un significato misto tra stagnazione ed inflazione e che indica la situazione nella quale sono contemporaneamente presenti nello stesso mercato sia un aumento generale dei prezzi, sia una mancanza di crescita dell’economia in termini reali.

Il valore attuale quindi che è di 0,87 euro per 1 sterlina britannica potrebbe prevemente aumentare anche sopra i 0,95 euro.