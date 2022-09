Perdere la pazienza rappresenta una condizione che quasi ogni contesto sociale viene considerata un’azione “limite” che definisce in modo generico qualsiasi forma di perdita di controllo, mentre manifestare nervosismo costituisce qualcosa di più “accettabile” almen superficialmente. Eppure mantenere un controllo è sicuramente un segno di maturità ed è quindi considerato un pregio, dall’altra parte ogni tanto “sfogarsi” risulta essere qualcosa di abbastanza unilateralmente giustificato. Secondo lo zodiaco sono soprattutto alcuni i segni che si innervosiscono con maggior frequenza e semplicità. Quali sono?

Ecco i 3 segni che si innervosiscono facilmente, quali sono?

Toro

Toro non è un segno che necessita di attenzioni continue, non è particolarmente egocentrico eppure gli va data sempre una discreta dose di attenzione altrimenti diventa scostante, immaturo e fastidioso, e talvolta decide anche di sviluppare una concreta forma di intolleranza quando questo accade. Il tipo di nervosismo del Toro infatti è considerabile “latente” in senso assoluto, in quanto non scompare facilmente.

Vergine

Vergine può sembrare sempre in controllo ma si tratta di una “maschera”, qualcosa di apparente, legato alla propria figura di “perfettino” che vuole mantenre. Ma anche se meno evidente Vergine resta un profilo particolarmente astioso e critico se soggetto a nervosismo, cosa che lo rende considerabile di “brutto carattere” da molti.

Bilancia

Sembra difficile vedere Bilancia nervoso, ma in realtà sono le situazioni che influenzano negativamente la propria moralità ed il proprio senso di giustizia a “farla da pardrone” in tal senso, riuscendo ad influenzare la propria tenuta di nervi in modo particolare. Anche le ingiustizie sociali comrpromettono questo valore in modo importante.