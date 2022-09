Non tutti possono essere naturalmente e genuinamente estroversi, chiacchieroni, e portati alla socialità: le personalità sono molto diversificate e per forza di cose, anche se molti contesti umani privilegiano la socialità e indirizzano l’idea del successo in base alla popolarità, sia uomini che donne propendono inevitabilmente per apparire estroversi ma la natura di alcuni è legata all’essere introversi, ossia non portati a palesare le proprie emozioni e le proprie intenzioni in modo chiaro. Anche gli uomini possono essere assolutamente introversi, ma quali sono quelli che lo sono più frequentemente secondo lo zodiaco?

Gli uomini più introversi dello zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Scorpione

Un mix tra timidezza e scarsa volontà di “rubare” la scena agli altri, l’uomo Scorpione si considera indubbiamente un profilo molto concreto, moto arrosto e poco fumo, considerazione che non va così lontana dalla realtà. Questo perchè lo Scorpione pur essendo sicuro delle proprie azioni si sente vulnerabile nel manifestare le proprie idee.

Pesci

Si sottovaluta con grande frequenza anche quando in realtà ne sa di più di tanti altri. L’uomo Pesci è infatti portato e direzionato a passare quasi in sordina in tante situazioni, sia per non “disturbare” ma anche perchè tende proprio a sottovalutare le proprie capacità ricettive e percettive che sono di livello.

Vergine

Introverso ma soprattutto distaccato, Vergine non ama la socialità che può tendenzialmente considerarla “sopravvalutata” anche perchè tende ad essere abbastanza classista e se qualcuno non rientra nella propria categoria piuttosto stringente delle persone degne di rispetto, non si “apre” mai a sufficienza.