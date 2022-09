I maritozzi: la ricetta per preparare i soffici panini ripieni di panna

I maritozzi sono uno dei dolci più golosi della nostra penisola e tra i più famosi, originari del Lazio. Sembra derivino da un’antica ricetta romana, preparata con farina, uova, miele e burro; nel corso dei secoli si sono adattati fino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi vengono serviti tagliati a metà e riempiti con la classica farcitura di panna montata. Scopriamo come prepararli a casa!

Ingredienti per circa 10 maritozzi

250 gr di farina 0 W 320

200 ml di panna fresca liquida

7 gr lievito fresco di birra

50 ml di acqua

30 gr di zucchero semolato

5 gr di miele di acacia

90 ml di latte fresco intero

1 uovo medio-grande

mezza buccia di arancia grattuggiata

25 gr di pinoli

45 gr di uvetta

35 gr di olio evo

essenza di vaniglia

sale

Procedimento

Iniziate partendo dalla biga; in una ciotola versate l’acqua insieme a 2,5 gr di lievito sbriciolato, sciogliendolo bene con un cucchiaio, ed a 50 gr di farina. Mescolate nuovamente con il cucchiaio fino ad ottenere un impasto cremoso quindi coprite con della pellicola alimentare e lasciate riposare in forno spento per 2 ore circa; dovrà raddoppiare di volume.

Passato il tempo di riposo potete dedicarvi al vostro impasto. Versate nella ciotola di una planetaria la farina rimanente, il restante lievito sbriciolato, lo zucchero ed il miele quindi versate l’uovo ed il latte freddo di frigo. Impostate il gancio ed iniziate a far mescolare gli ingredienti a bassa velocità.

Quando il vostro impasto si sarà ben incordato aggiungete la scorza grattuggiata di arancia insieme ad un cucchiaino di essenza di vaniglia, avviando nuovamente la planetaria per amalgamarli.

Una volta fatto aggiungete la vostra biga e impastate ancora fino a farla assorbire completamente.

Ora potete versare l’olio, 1-2 cucchiai alla volta, lasciando che l’impasto lo assorba prima di aggiungerne altro.

Quando anche stavolta la vostra pasta sarà ben incordata, potrete aggiungere un cucchiaino raso di sale, l’uvetta ed i pinoli, continuando a mescolare gli ingredienti.

Trasferite ora il vostro impasto morbido ed elastico su di un piano infarinato e con le mani infarinate formate un panetto che trasferirete con l’aiuto di un tarocco in una ciotola. Copritela con della pellicola alimentare che potete leggermente ungere d’olio nella parte centrale, per evitare che lievitando l’impasto si attacchi ad essa, e lasciatelo riposare per 2 ore a temperatura ambiente prima di metterlo in frigo per una notte intera.

Il giorno successivo trasferite nuovamente l’impasto lievitato su un ripiano infarinato e con l’aiuto del tarocco ricavate dei pezzi di impasto di circa 45-50 gr ciascuno; lavorateli con le mani velocemente ripiegandoli su loro stessi 2-3 volte quindi formate delle palline e metteteli su una teglia con carta forno ad una discreta distanza l’una dall’altra quindi coprite nuovamente con pellicola e fate lievitare ancora per un ora.

Rimossa la pellicola, spennellate i vostri maritozzi con un mix di uova e latte in pari quantità e infornateli in forno statico preriscaldato a 190° per un massimo di 10 minuti; controllate che si gonfino e si dorino bene in superficie. Una volta pronti sfornateli e fateli raffreddare.

Preparate la farcia montando la panna liquida fino a che non sarà ben strutturata e inseritela in un sac-à-poche.

Tagliate a metà i vostri maritozzi e riempiteli uniformemente con la panna montata lisciandoli con una spatola di metallo.

Serviteli e buon appetito!