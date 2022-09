Il concetto di intuitività fa parte di una serie di caratteristiche, generalmente legati a svariati aspetti dell’intelligenza, in genere per intuitività si sta ad indicare una forma di ragionamento che non si avvale del ragionamento o della conoscenza sensibile, ma per l’appunto che “attinge” informazioni in maniera unica ed è capace di sviluppare idee e teorie conseguenti in modo naturale. Esistono alcuni segni zodiacali che sembrano portare questo tratto all’eccesso e danno l’idea di riuscire quasi a predire il futuro. Ma quali sono?

I segni zodiacali che sembrano “predire il futuro”, quali sono?

Pesci

In ambito sociale ed “umano”, non c’è nessuno realmente più sensibile ed intuitivo del Pesci, che ha bisogno di pochissime informazioni per formulare teorie così precise da sembrare delle sentenze. L’intelligenza psicologica del Pesci, unito alle proprie esperienze di vita gli consente di comprendere e valutare situazioni che ancora non conosce molto naturale.

Scorpione

Per Scorpione è soprattutto la vita lavorativa ad essere ciclica, ripetitiva e quindi quasi banalmente, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni quando si palesa una situazione apparententemente ingestibile. Ha anche un’eccellente capacità di comprendere da subito quando un nuova persona che conosce ha intenzioni “non positive”.

Cancro

Forse quello che è più correlato alle “predizioni”, Cancro è sicuramente un segno difficile da ingannare, in quasi tutti gli ambiti. Nota ogni dettaglio, ogni parola e qualsiasi sfaccettatura passa attraverso la propria capacità di analisi che è sicuramente portata ad essere utilizzata solo parzialmente. Cancro a volte sembra non voler intuire realmente tutto per non apparire indiscreto.

Capricorno

E’ il più razionale dello zodiaco quindi “predice il futuro” in modo logico e che fa fondamentalmente pensare che è difficile contraddirlo. Capricorno fa quasi “paura” in tal senso perchè è molto preciso a fare considerazioni che sono quasi insindacabili. Però di contro è troppo schietto nel farlo capire, insomma fa “pesare” un po’ troppo questa dote.