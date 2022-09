Ti sei mai chiesto se la Nutella scade? Probabilmente no. Basta aprire un barattolo nuovo e la crema al cioccolato spalmabile più buona al mondo sparisce subito. Può capitare, però, che un vasetto aperto rimanga in dispensa a lungo, perché te ne dimentichi o perché non sei in casa. Cosa fare a quel punto? La Nutella può scadere? Nelle prossime righe faremo chiarezza riguardo tutti questi dubbi.

Incredibile, la Nutella scade: ecco come capire quando va a male

La Nutella è una crema al cioccolato piena di conservanti, ma ciò non toglie che abbia una scadenza come qualsiasi altro prodotto. Sebbene sia considerata un alimento non deperibile, come il cioccolato puro, e possa essere mangiata anche molto tempo dopo la data di scadenza, è bene avere alcuni particolari accorgimenti.

Un barattolo di Nutella ancora chiuso dura perlomeno due mesi dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non tutti sanno che la Nutella aperta può durare parecchio e non scadere anche una volta aperta. Prima di buttarsi a capofitto sopra i resti della crema al cioccolato, abbandonata in dispensa da tempo, conviene controllare bene.

Come vedere se la Nutella è andata a male

Prima di scoprire tutti i segnali più evidenti che rivelino se la Nutella è scaduta oppure no, dovresti conoscere le buone abitudini per conservare al meglio la crema spalmabile.

Chiudi con attenzione il tappo del barattolo, una volta aperta.

Conserva la Nutella a temperatura ambiente e senza umidità .

. Tieni il barattolo in un posto buio e asciutto, lontano dai raggi solari.

Quando la Nutella scade, te ne puoi accorgere perché la sua consistenza cambia. La famosa crema al cioccolato diventa più dura e difficilmente spalmabile. Se il prodotto è andato a male può diventare poco gradevole al palato. Il suo sapore, in genere molto dolce, diventa più amarognolo. Perfino l’odore si modifica! Il barattolo di Nutella, se odorato, sprigiona un aroma lievemente acido e pungente.

Qualora sul barattolo comparissero anche tracce di muffa e batteri sarà un campanello d’allarme. A quel punto dovrai gettare a malincuore nella spazzatura la tua Nutella, altrimenti correrai il rischio di un’intossicazione alimentare. Non sarà così grave, ma potrebbe provocarti alcuni disturbi gastrointestinali, coma nausea, vomito e crampi addominali. In questo caso faresti bene a rivolgerti a un medico per un piccolo controllo.