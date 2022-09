Perché mettere una moneta nella ruota della macchina: assurdo, ecco la risposta!

Mettere una moneta nella ruota della macchina: a cosa mai potrà servire? In realtà questo è uno dei test maggiormente diffusi tra gli appassionati di automobili che consumano tanto e in fretta il battistrada delle proprie ruote, dei propri pneumatici.

Questo piccolo test è diventato virale su internet grazie ad una serie di video che lo riguardano. Non è l’unico che utilizza una moneta in relazione alle auto: ne esistono alcuni che servono a vedere quanto vibrano i motori delle auo di lusso, ad esempio. Ma in questo caso, parliamo di un test specifico dedicato al battistrada delle ruote.

Se utilizzate molto la vostra auto questo test può essere molto utile per verificare la profondità residua del battistrada delle ruote della vostra macchina. Questa operazione viene in genere effettuata dal gommista, che possiede uno strumento chiamato calibro di precisione, capace di vedere il valore al millimetro. Il gommista in genere misura il battistrada quando si effettua l’inversione, tipicamente ogni 10-15mila kilometri. Se però usate molto la vostra auto, tale operazione potrebbe essere poco frequente, o comunque il battistrada potrebbe consumarsi velocemente prima della prossima inversione.

Esiste una misura specifica oltre la quale gli pneumatici non devono andare: se ci fermano oltre quel limite, arriva una multa salata. Questo limite è di 1.6 millimetri, mentre lo spessore raccomandato per i pneumatici estivi è di 3 millimetri, per quelli invernali è di 4 millimetri. Questo limite, se non siete in possesso di strumenti come il calibro oppure un misuratore di plastica apposito, può essere verificato con una moneta. La moneta deve essere da 1 euro per gli pneumatici estivi, e di 2 Euro per gli pneumatici invernali.

Inserendo la moneta all’interno delle scanalature del battistrada, sarà abbastanza semplice capire se il battistrada è troppo usurato oppure no. Basterà infatti prendere come riferimento il bordo esterno: questo dovrà scomparire del tutto almeno per una stella che lo caratterizza. Se accadrà, siete al sicuro. Al contrario sarà bene iniziare a prendere in considerazione l’idea di cambiare le gomme.

Cambiare gli pneumatici, infatti, non serve soltanto ad evitare una multa. È anche una pratica di sicurezza necessaria per la propria incolumità, quella delle persone che trasportiamo in auto e quella di coloro che viaggiano in strada mentre siamo alla guida. Non sottovalutare l’importanza degli pneumatici per la sicurezza della tua auto.