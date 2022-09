Da sempre gli esseri umani hanno avuto un rapporto di odio-amore verso il concetto di originalità, che determina una forma di comportamento che risulta essere almeno da parte dell’immaginario collettivo come “fuori dal comune”, ma che definisce la nostra personalità in modo evidente, diffcile da non notare. Si può essere originali in ogni contesto, anche nelle piccole cose ma provare ad esserlo in modo “forzato”, senza per questo esserlo nativamente generalmente appare comee qualcosa di “finto”. Quali sono i segni zodiacali generalmente conosicuti come originali?

Conosci i segni zodiacali più originali di tutti? Sono questi!

Toro

Sicuramente molto personali ed portati a dimostrare di essere originali dal punto di vista artistico, senza per questo apparire fuori luogo. Toro non da mai “fastidio”, è un profilo legato all’eleganza, fattore che evidenzia in ogni momnto, sempre e comunque, nelle piccole cose.

Leone

Profilo dalle mille idee, non sempr vuole o è capace di metterle in pratica, Leone sa perfettamente che a volte la sua personalità è famosa per essere considerabile “eccessiva”, a tratti ingombrante. Ma provare a nascondere o limitare la sua personalità risulta essere limitante e a dir poco stancante sia per lui stesso che per le persone che conosce, che sono inevitabilmente portate a non godere dell’originalità del segno in questione.

Scorpione

Molto originali almeno finchè non vengono riempiti di complimenti o critiche, i nati sotto questo segno non si fanno problemi ad apparire sempre “sopra le righe” ma in modo naturale. Però la loro tipologia di originalità è fragile e basta poco per farla “venire meno”.

Acquario

Innovatori, spesso non compresi e indubbiamente creativi, ma non sempre “accettati” e non necessariamente la loro indole è “utile” in senso pratico. Questo porta Acquario considerarsi quasi “sbagliato” quando non riesce o non vuole legarsi alla massa, anche se è uno dei suoi lati migliori.