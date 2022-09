Si dice che la felicità, così come l’allegria risulti contagiosa in quasi tutti i casi ma non è sempre facile definire razionalmente la fonte di questa “sensazione” che è una delle più “basilari” ma allo stesso tempo tra le più difficili da ottenere che per forza di cose viene ambita da tutti. Quasi ogni essere umano infatti sono felici e uno dei segreti secondo molte filosofie e metodologie psicologiche è crearsi la propria “condizione” di felicità. Cosa che sembra essere naturalmente attuabile per i segni zodiacali che sono, o almeno sembrano, sempre felici. Ma quali sono?

Ecco i 3 segni zodiacali che sono sempre felici. Li conosci?

Ariete

Non è “fatto” per intristirsi, o almeno non è costituito per dare l’impressione di essere triste a lungo. Ariete quindi naturalmente è così pieno di vita da essere orientato verso la positività ed ha una caratteristica invidiabile, ossia quella che lo porta a trovare sempre uno spunto per essere felice.

Bilancia

Razionalmente sembra sostenere che “non può piovere per sempre” come una famosa citazione de Il Corvo, e pur non palesando la propria felicità in maniera spontanea e diretta, il Bilancia è un profilo che raramente si abbatte a lungo. Calmo e serafico anche quando la situazione va male male, riesce a fare il “colpo di reni”.

Sagittario

E’ il felice spensierato, del tipo che se capita una condizione che porta anche il più ottimista ad essere infelice, è capace di non fare drammi, e ricordarsi rapidamente qualche motivo che può ridargli il sorriso anche a lungo.

Leone

Leone viene apostroato come colui che è felice quasi sempre perchè troppo poco profondo e poco concentrato sulle cose “serie” ed importanti della vita. In parte è vero, ma non significa che Leone non riesca concretamente a trovare delle motivazioni per trovare una felicità genuina e giustificabile. Gli basta una battuta, uno spunto anche apparentemente dal nulla per essere felice.