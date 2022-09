L’amore è anche e soprattutto imprevedibilità, impulso, irrazionalità, a tratti follia vera e propria in quanto i rapporti umani più “veri” spesso ci portano ad essere poco “giusti” e razionali. Viene da pensare che le personalità più “pazzarelle” siano quelle naturalmente più dedite a comportarsi in maniera “assurda” o addirittura folle in amore, ma non è sempre così, anzi in alcuni casi, come vedremo, alcuni segni zodiacali che fanno parte di diversi profili maschili sono inaspettatamente i più imprevedibili in amore. Quali sono gli uomini che fanno follie in amore, secondo le stelle?

Gli uomini che fanno follie in amore fanno parte di questi 4 segni. Li conosci?

Scorpione

Non fa cose troppo sdolcinate, ma l’uomo Scorpione sa sorprendere senza dare il minimo indizio relativo alle proprie intenzioni. Si tratta di una personalità incentrata sul concetto di fare sorpresee anche fuori dall’ordinario, in quantoo secondo il segno niente lo rende più felice di rendere felici il partner.

Ariete

Se si riesce a “stargli dietro”, l’uomo Ariete non è tipo da annoiare. Ha una personalità molto genuina, a volte anche troppo in quanto è diretto, parla tantissimo e si prodiga molto in merito ai bisogno del partner. Ma quando è realmente ispirato fa vere follie in amore, ad esempio fa regali inaspettati ed organizza viaggi improvvisi, senza preavviso.

Cancro

E’ romantico al 100 %, da un grande peso e considerazione ai sentimenti e soprattutto non potrebbe vivere solo con il pensiero di risultare noioso e prevedibile. Da buon romantico il Cancro è sempre pronto a farsi venire idee assurde in amore, ma che in ogni caso lasciano sempre il segno. A volte è un po’ smielato però.

Toro

Ha bisogno d’amore ed attenzioni ma ripaga con interessi (positivi) quando questo accade. Niente vale di più del partner secondo l’uomo Toro che si “addolcisce” in maniera particolare quando si sente in debito con il partner. Regali non necessariamente costosi ma sorprendenti sono il suo pane quotidiano.