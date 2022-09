Il concetto di “essere sofisticati” lo abbiamo già trattato in maniera generica tempo addietro parlando per l’appunto dei segni zodiacali che più di tutti “rispettano” questa sorta di gruppo che è famoso per essere tendenzialmente più sofisicato. Spesso essere sofisticati viene “scambiato” con l’esser snob ma non è proprio la stessa cosa in quanto il primo manifeseta una naturale propenesioone alla ricercatezza ed in generale al “bello”, sia estetico che da ricercarsi negli argomenti. Andando nello specifico, ecco le donne che sono effettivamente le più sofisticate dello zodiaco.

Le donne più sofisticate dello zodiaco. Le conosci?

Bilancia

E’ così “leggera” e posata nei modi che a volte passa addirittura inosservata, in quanto non ama le manifestazioni “umorali” evidenti e si fa notare solo quando vuole. Un termine efficace per definirla è “eleganza”, fattore che la porta a comportarsi in maniera sempre molto gradevole.

Toro

Sofisticata ma non necessariamente snob, ama circondarsi di cose belle e mai “pacchiane” nonchè esagerate. Riesce ad essere sofisticata nei modi, ed anche quando è portata a vivere in modo “frenetico” non perd emai lo stile ch la contraddirstingue e che la rende famosa. Non ha bisogno di svilupparsi uno stile, in quanto ne possiede uno fin dalla nascita.

Gemelli

Un po’ stravagante ma molto intrigante perchè la Gemelli è sempre…la Gemelli, qualsiasi cosa fa riesce ad essere ambivalente ma piena di sorprese in tutti i casi. Questa estrema versatlilità però non da “fastidio” quasi a nessuno ma la rende molto flessibile. La Gemelli resta se stessa eppure non è mai rigorosa.