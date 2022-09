L’impepata di cozze: un antipasto eccezionale

L’impepata di cozze è un perfetto antipasto estivo, ma non solo, preparato con 2 ingredienti base e poco altro: cozze e pepe nero. Di origine partenopea, oggi è un classico della cucina nostrana riproposto in tante città di mare. Ecco come prepararla!

Ingredienti per 4 persone

1 kg di cozze

1 limone

1 mazzetto di prezzemolo fresco

2 spicchi di aglio

olio evo

pepe nero

Procedimento

Come prima cosa, armatevi di spugnetta, di un coltellino e di pazienza e pulite accuratamente le cozze, rimuovendo prima di tutto il biscio tirandolo dal basso verso l’alto in modo che venga via tutto, poi eventuali alghe e qualsiasi altra cosa sia attaccata al guscio. Dovrete ottenere delle cozze pulite e perfettamente nere. Ovviamente gettate nell’umido i gusci rotti, poiché significa che i molluschi all’interno sono morti quindi non edibili.

Prendete adesso una bella pentola capiente aggiungete 2 giri di olio e gli spicchi di aglio e fateli soffriggere leggermente, quindi versate dentro le cozze, spolveratele con abbondante pepe nero e chiudete con un coperchio. Dovrete farle cuocere per circa 8 minuti, avendo cura di rigirarle occasionalmente con un cucchiaio.

Quando le cozze saranno pronte si apriranno, mostrando il mollusco al loro interno; qualora vi siano delle cozze chiuse passati gli 8 minuti, gettatele via poichè morte.

Macinate dell’altro pepe nero sulle vostre cozze e rigiratele energicamente; spostatele in un piatto da portata e conditele con il succo del limone, un giro di olio e un trito di prezzemolo tagliato al coltello.

Accompagnate con dei crostoni di pane e servite calda.

Buon appetito!