Grossi problemi in arrivo per le banane che sono uno tra i frutti più mangiati in tutta Italia. Esse infatti sono facilmente reperibili in qualsiasi supermercato voi vi rechiate. Molto facili da mangiare, vi basterà infatti levare la buccia e gustare il loro sapore intenso. Spesso con le banane si preparano anche deliziosi frullati che ci danno un tocco in più al pomeriggio o alla mattinata.

Bisogna però fare attenzione a quali banane comprare. Ne esistono diverse tipologie ed alcune di esse possono facilmente diventare pericolose per il nostro organismo. In questo articolo vi spieghiamo come non avere problemi dopo l’acquisto e soprattutto durante la scelta.

Pericolose banane: non le comprate mai se hanno questo colore

In alcuni casi, come abbiamo già sottolineato, le banane possono diventare deleterie per il nostro organismo e questo spesso può dipendere dal fatto che contengano troppi pesticidi. In alcuni marchi infatti sono stati trovati dei livelli troppo elevati che non sono ammessi all’interno dell’Unione Europea.

Proprio qualche tempo fa per un famoso marchio di banane è stato ritirato un intero lotto che aveva portato problemi a molte persone. Tra le cause vi sono sicuramente dolori addominali e diarrea e per questo motivo è sempre meglio saper scegliere con accuratezza quelle da acquistare.

In alcune infatti si nascondono degli antifungini. Si tratta del tiabendazolo e vi si trovavano addirittura 0,2 milligrammi di questa sostanza. Capita spesso con la frutta che arriva dal Sud America ma bisogna fare attenzione anche a quella che arriva dalle Canarie.

Inoltre si deve anche controllare la buccia. Se quest’ultima infatti presenta qualche macchiolina scura allora vuol dire che è già andata oltre al punto di maturazione. Per questo motivo è sempre opportuno acquistare le banane ancora verdi o con un colore giallo e senza macchie. Solo in questa maniera, lasciandole in un posto a temperatura ambiente, riuscirete a farle maturare in maniera opportuna. Se invece avete bisogno di rallentare la maturazione delle banane allora sarà il caso di riporle all’interno del frigorifero.