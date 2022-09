Siamo “costretti” a condividere il nostro spazio con una platea di animali che in molti casi erano già presenti sul pianeta prima della diffusione umana. Insetti, animali di vario genere sono indiscutibilmente più numerosi di noi umani, ed anche se ci piace considerarci la “specie dominante”, come accennato siamo “costretti” a condividere lo spazio dove viviamo con specie differenti, più o meno “moleste”. I “Pesciolini d’argento” costituiscono una forma di insetti che rientrano nella categoria dei parassiti.

Pesciolini d’argento in casa: pazzesco, ecco perché si formano!

Si tratta di una forma di insetti definiti anche “pesciolini del legno“, chi come “pesciolini della polvere“, chi come “pesciolini del bagno” nomenclature che definiscono la specie definita Lepisma saccharina. Si tratta di un insetto appartenente all’ordine dei Zygentoma, particolarmente adattiva.

Sono insetti innocui ma che sono per forza di cose legati ad un contesto di sporcizia e fastidio, perchè tendono a svilupparsi in contesti particolari. Sviluppano larve con grande velocità e costanza, e prediligono soprattutto gli ambienti umidi e bui, prediligono in particolare nutrirsi di polisaccaridi che si trovano in numerosi oggetti domestici, come colla per libri, fibre di moquette, colla per uso domestico, vernice, mobili e varie tipologie di carta.

In generale è assolutamente tenere ogni stanza quanto più pulita possibile, in particolar modo sotto i mobili, tra gli angoli e in corrispondenza delle fessure. Sono insetti adattivi, come detto ma in quasi tutti i casi non è sufficiente un’opera di disinfestazione vera e propria, basta tenere lontani i cibi come pasta e sostanze zuccherine al riparo dalla loro attività, arieggiare l’ambiente il più possibile in quanto non amano la luce del sole, e quando possibile fare ricorso all’aspirapolvere.

Anche diverse tipologie di spezie ed oli essenziali sono utili per tenere lontani questi insetti fastidiosi, come quelli alla base di menta piperita, citronella, lavanda e quasi tutti gli insetticidi “generici” sono efficaci.