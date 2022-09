Serie A, Spezia Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

E’ un vero e proprio derby quello che andrà in scena tra Spezia e Sampdoria, match valevole per la 7° giornata di Serie A 2022/23, sfida che avrà inizio presso lo stadio di La Spezia Armando Picco sabato 17 settembre 2022, alle ore 18.00. Infatti entrambe le squadre sono liguri anche se hanno una storia ed in blasone molto diverso, hanno iniziato la stagione attuale con praticamente lo stesso obiettivo che è quello della salvezza tranquilla.

Lo Spezia dopo aver vinto la gara d’esordio con l’Empoli ha ottenute pareggi contro Sassuolo e Bologna, ed ha perso contro Inter, Juventus e Napoli. Peggio è andata finora alla Sampdoria, che non ha ancora vinto finora, avendo racimolato solo 2 punti, frutto di due pareggi ottenuti contro Lazio e Juventus poi sono arrivate le sconfitte contro Atalanta, Verona, Salernitana e Milan.

Serie A, Spezia Sampdoria: probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Caldara, Sala, Hristov, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba, Sanca, Strelec. Indisponibili: Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer, Amian. Squalificati: -.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Djuricic, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Ravaglia, Contini, Colley, Conti, Amione, Murru, Verre, Villar, Yepes, Gabbiadini, Quagliarella, Pussetto. Indisponibili: De Luca, Winks. Squalificati: -.

ARBITRO: Sozza di Seregno

Guardalinee: Cipressa-Fontemurato

Quarto uomo: Manganiello

Var: Mazzoleni

Avar: Marchetti

Serie A, Spezia Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà esclusiva appannaggio di DAZN che come è oramai ben noto detiene i diritti dell’intera manifestazione calcistica italiana. La partita tra Spezia e Sampdoria sarà quindi visibile esclusivamente per gli abbonati al servizio, che potranno assistere alla sfida attraverso l’app ufficiale disponibile per la quasi totalità di dispositivi come Smartphone, smart tv e tablet, ma anche per una sequela di prodotti come console di gioco e firestick.