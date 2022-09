Udinese Inter, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Gara non così scontata tra Udinese e Inter, che apre ufficialmente la domenica di calcio di Serie A 2022/23 della 7° giornata . La sfida prevista alla Dacia Arena di Udine, in programma alle ore 12.30 di domenica 18 settembre 2022 metterà contro due compagini da obiettivi e “umore” attuale differente ma che quasi sorprendentemente sono divise da un solo punto in classifica, a favore dei friulani.

Udinese Inter, Serie A: probabili formazioni

L’Udinese infatti è reduce da un eccellente avvio di campionato. Dopo la sconfitta per 4 a 2 contro il Milan dell’esordio e il pareggio a reti bianche con la Salernitana, i friulani hanno vinto tutte le sfide successive con Monza, Fiorentina, Roma e Sassuolo, un ruolino che ha portato la banda di Sottil a trovarsi nelle zone alte della classifica con 13 punti.

Inter invece che ha vinto in campionato solo con Lecce, Spezia e Cremonese, ma ha perso con Lazio e con il Milan, andamento ondivago anche in Champions. Finora la squadra di Inzaghi non ha ancora pareggiato in nessuna competizone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Bijol, Abankwah, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Makengo, Nestorovski, Success, Semedo. Indisponibili: Masina. Squalificati: -.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Calhanoglu. Squalificati: -.

ARBITRO: Valeri di Roma

Guardalinee: Palermo-Mokhtar

Quarto uomo: Sacchi

Var: Aureliano

Avar: Galetto

Udinese Inter: dove vederla in tv e streaming

La gara sarà ovviamente visibile su DAZN che detiene i diritti della Serie A, ma anche attraverso i canali Sky, precisamente Sky Calcio e Sky Sport su 251. Questi due canali sono visibili anche attraverso la piattaforma NowTv oppure attraverso l’ausilio dell’app Skygo per gli abbonati, app disponibile per gran parte dei dispositivi.