Vignarola: la ricetta per prepararla come faceva la nonna

La vignarola è un contorno/piatto unico della tradizione contadina laziale, preparato con vegetali tipici della stagione primaverile; è in primavera, infatti, che questo piatto esprime tutto il suo potenziale, con legumi e verdure di stagione freschi e saporiti. Potete prepararla anche in altri periodi ma, ovviamente, non avrà il medesimo gusto. Ecco la ricetta!

Ingredienti per 4 persone

250 gr di fave fresche

mezzo cespo di lattuga romana

250 gr di piselli freschi

2 cipollotti medi

250 gr di carciofi

60 gr di guanciale

1 limone

sale

olio evo

mentuccia romana

Procedimento

Iniziate partendo dalla pulitura dei vegetali.

Sgranate fave e piselli e tenete da parte la metà dei baccelli. Ripulite i carciofi rimuovendo le foglie più esterne, i gambi e le cime; tenete tutto da parte. Tagliate a spicchi sottili i carciofi e metteteli a bagno in acqua e limone, in questo modo eviterete che si anneriscano per l’ossidazione. Pulite i cipollotti dallo strato più esterno e affettateli; rimuovete i gambi verdi e conservate anche questi. Tagliate a strisce la lattuga dopo averla lavata sotto acqua corrente.

Preparate adesso un fondo con gli scarti dei vegetali che abbiamo finito di pulire. In una casseruola versate tutti gli scarti e rimpite di acqua fino a coprirli abbondantemente, quindi salate e portate ad ebollizione. Fate cuocere per 20-30 minuti quindi rimuovete gli scarti con una schiumarola e lasciate in caldo il vostro fondo.

Preparate una padella molto capiente e mettetevi 2-3 cucchiai di olio, quindi tagliate a cubetti il guangiale e buttatelo dentro. Fate rosolare a fiamma bassa finché il grasso non inizia a diventare lucido. Aggiungete il cipolloto tagliato a fettine e fatelo soffriggere per 1-2 minuti. Strizzate bene i carciofi ed asciugateli quindi versate anche loro in padella e rosolatele per 2 minuti.

Versate adesso un mestolo di fondo e coprite la padella con un coperchio lasciando andare a fuoco medio per 5 minuti circa.

Unite un secondo mestolo di fondo e versate anche le fave ed i piselli continuando a far cuocere; mescolate il tutto e coprite con il coperchio per altri 10 minuti, versando brodo quando necessario (non deve asciugarsi troppo).

Aggiungete alla fine la lattuga e versate un altro mestolo di fondo quindi fate andare sempre a fuoco medio finchè tutti i vegetali non saranno cotti.

Una volta che la vostra vignarola sarà pronta rifinitela con dei pezzetti di mentuccia romana e servitela calda.

Buon appetito!