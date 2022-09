Fiorentina Verona, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Fiorentina e Verona si affronteranno in campionato in occasione della sfida di Serie A valevole per la 7° giornata della stagione 2022/23 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze il giorno domenica 18 settembre 2022 alle ore 15. Sfida sicuramente considerabile interessante ma delicata da parte di due compagini che hanno iniziato la stagione sotto le aspettative rispetto all’inizio del torneo.

Fiorentina Verona, Serie A: probabili formazioni

La viola infatti è reduce da un periodo decisamente negativo, in quanto dopo 6 partite di campionato è arrivato un solo successo, arrivato peraltro contro la Cremonese per un errore allo scadere del portiere avversario. Sono poi arrivati i pareggi contro Empoli, Napoli e Juventus ma anche due sconfitte contro Udinese e Bologna, arrivata quest’ultima in rimonta. Pochi giorni dopo la viola ha subito una sconfitta sul campo dei turchi del Basaksehir piuttosto pesante per 3 a 0, con il percorso in Conference League che era iniziato con un pareggio contro i lettoni dell’RFS.

Ruolino di marcia non migliore per il Verona che dopo il pesante 1-5 d’esordio contro il Napoli è stato sconfitto altre due volte contro Atalanta e Verona e sono arrivati due pareggi contro Empoli e Bologna e l’unica vittoria, fin qui, del campionato contro la Sampdoria.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Mandragora, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Gollini, Terzic, Krastev, Bianco, Maleh, Zurkowski, Duncan, Saponara, Ikoné, Cabral, Cerofolini. Indisponibili: Castrovilli, Dodo, Gonzalez, Milenkovic, Quarta. Squalificati: Igor.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Perilli, Faraoni, Ceccherini Cabal, Dawidowicz, Magnani, Depaoli, Hongla, Hrustic, Verdi, Cortinovis, Tameze, Djuric, Piccoli, Kallon. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

Guardalinee: Marchi-Capaldo

Quarto uomo: Marcenaro

Var: La Penna

Avar: L. Rossi

Dove vederla in tv e streaming

Gara in esclusiva per DAZN che detiene i diritti esclusivi del match in questione, dalla grande importanza per ambo le formazioni.