Poche cose sono meno gradevoli e fastidiose delle etichette, soprattutto quando sono difficili da rimuovere ed “Ingiustificate”. L’essere umano è per forza di cose portato a seguire nomee e stereotipi e quello legato alla sfortuna è sicuramente tra i più sciocchi ma da un punto di vista pratico alcuni profili almeno sotto alcuni punti di vista sembrano essere realmente più legati al concetto di sfortuna. Anche se è “poco gradevole”, quali sono i segni zodiacali meno fortunati e soprattutto che sembrano attrarre la sfortuna?

I segni zodiacali che…portano sfortuna! Quali sono?

Acquario

Si autodefiniscono scalognati a titolo un po’ “vittimista” a dire il vero, ma non è una descrizione lontana dal falso. Acquario si sbatte, si prodiga ma inevitabilmente sembra dover pagare dazio con troppa frequenza nei confronti delle situazioni. In particolar modo sono quelle legate ai contesti amorosi le più difficoltose e che evidenziano quasi una naturale propensione a sviluppare la cosiddetta “sfiga”.

Scorpione

Scorpione è la dimostrazione quasi “pratica” che non credere alla sfortuna/fortuna renda sfortunati perchè sembra essere al centro dei piccoli problemi che in appraenza sembrano casuali ma che in realtà sono anche correlati alla loro poca propensione all’ottimismo. Sembrano quasi voler “attrarre” la sfortuna per qualche ragione.

Gemelli

Attirano la sfortuna perchè non comprendono l’idea di preparazione e organizzazione. Gemelli è un segno che prende la vita come viene un po’ troppo spesso e questo lo porta per forza di cose a pagare lo “scotto” di essere approssimativo ed eccessivamente poco legato all’idea di perfezionismo che da sempre lo vede protagonista.