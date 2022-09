Anche la persona più amabile ed “elastica” al mondo non può che palesare problemi al momento di relazionarsi con qualcuno. In definitiva è impossibile andare a genio a tutti al 100 %, ma è altrettanto impossible anche il contrario, in quanto è assolutamente fondamentale sapersi relazionare “Un minimo” anche nei confronti delle personalità meno gradevoli. Esistono però delle personalità e quindi dei segni zodiacali che sono famosi per essere molto difficili da sopportare, per varie motivazioni. Secondo le stelle si tratta prevalentemente di alcuni segni zodiacali che sono impossibili o quasi da sopportare.

I segni zodiacali più difficili da sopportare. Sono questi!

Cancro

Se si riesce a sopportare le lamentele continue del Cancro, condite da un desiderio costante di infastidire gli altri per il semplice gusto di farsi notare, ci si può autodefinire segni molto pazienti. Perchè Cancro tende ad essere viziato o reputarsi tale in quasi ogni situazione, e anche quando se ne rende conto, è sempre molto fastidioso.

Leone

Simile nella forma, Leone è il segno viziato dello zodiaco per eccellenza ma principalmente perchè lo vuole lui. Non si considera realmente speciale o particolare ma ama che gli altri lo incensino, trattandosi del più accentratore dello zodiaco, ma è fastidioso perchè non sembra considerare l’idea che anche qualcun altro può essere degno di attenzione.

Vergine

Fastidiosissimo soprattutto perchè non ha mai torto, o è almeno quello che vorrebbe far capire agli altri. Vergine comprende il senso di “stare tra gli altri” ma per evitare di litigare in continuazione bisogna per forza di cose concedergli questo fastdioso tratto.