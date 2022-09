Monza Juventus, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sfida tra “disilluse” del campionato di Serie A 2022/23, quella tra Monza e Juventus, compagini dagli obiettivi praticamente opposti ma entrambe accomunate da un senso di frustrazione per un inizio di campionato “poco a fuoco”. I brianzoli, all’esordio assoluto in massima serie hanno infatti faticato molto finora, ma fatte le dovute proporzioni anche la Juventus di Allegri sta palesando una condizione poco positiva anche in virtù del magro bottino europeo. La sfida che si terrà presso lo stadio Brianteo di Monza alle ore 15 di domenica 18 settembre 2022 si prospetta interessante.

Monza Juventus, Serie A: probabili formazioni

Il Monza infatti al netto di una campagna acquisti quasi faraonica per una neopromossa assoluta, ha palesato numerose difficoltà, in quanto finora ha raccolto un solo punto, arrivato peraltro pochi giorni fa sul campo del Lecce. Per il resto, tutte sconfitte che hanno portato l’esonero del tecnico della promozione Stroppa, al quale è seguito il subentrante Palladino.

La Juventus non ha ancora perso in Campionato ma è una magra consolazione: le due vittorie sono arrivate contro Sassuolo e Spezia, in casa, per il resto solo pareggi contro Samp, Roma, Fiorentina e la discutissima gara con la Salernitana. Nel mezzo, le due sconfitte europee, contro PSG e la recente in casa contro il Benfica che hanno fatto piombare l’ambiente nel malcontento soprattutto per il gioco carente.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. Allenatore: Palladino. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marrone, Bondo, Caldirola, Antov, Machin, Colpani, Valoti, F. Ranocchia, Molina, Gytkjaer, Ciurria. Indisponibili: D’Alessandro, Ferrarini, Petagna, A. Ranocchia. Squalificati: -.

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore: Allegri (in panchina Landucci). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Fagioli, Di Maria, Soulé. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro. Squalificati: Cuadrado, Milik, Allegri.

ARBITRO: Maresca di Napoli

Guardalinee: Prenna-Di Meo

Quarto uomo: Massimi

Var: Fabbri

Avar: Costanzo

Dove vederla in tv e streaming

Esclusiva assoluta per DAZN per questa sfida, che la trasmetterà per tutti i dispositivi compatibili.