Pallotte cacio e ova: le polpette tradizionali abruzzesi

Le pallotte cacio e ova sono un piatto tradizionale tipico della cucina abruzzese preparate a base di formaggio grattuggiato e pangrattato, fritte e insaporite in un sugo rustico, ma possono anche essere gustate semplicemente fritte. Ottime come seconda portata, potrete gustarle anche come antipasto accompagnate da un buon vino. Ecco come prepararle!

Ingredienti per 4 persone

200 gr di pecorino grattuggiato

200 gr di parmigiano reggiano grattuggiato

4 uova

1 cipolla media

400 ml di passata di pomodoro

olio per friggere

olio evo

basilico

pangrattato

Procedimento

Cominciate sbattendo le uova in una ciotola insieme ai formaggi e con una forchetta amalgamateli bene; prendete il pangrattato e iniziate a versare un cucchiaio alla volta, mescolando con cura ogni volta, finchè non otterrete un impasto denso e non troppo asciutto. Dovrete riuscire a formare delle pallotte sode, che non si sfaldino; nel caso dovesse succedere aggiungete altro pangrattato.

Una volta formate le vostre pallote, versate abbondante olio in un pentolino e quando arriverà a temperatura cominciate a friggerle. Dovranno diventare dorate da tutti i lati.

Quando saranno pronte mettetele a scolare su della carta assorbente e preparate la salsa.

Tagliate finemente la cipolla e in una padella capiente versate 2 giri d’olio evo; fate imbiondire le cipolle quindi versate la salsa di pomodoro, qualche foglia di basilico e fate cuocere per 10-15 minuti. Una volta che la salsa sarà cotta unitevi le pallotte e fatele inumidire per altri 10 minuti.

Servite le vostre pallote ben calde e con abbondante salsa di pomodoro.

Buon appetito!